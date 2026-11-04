Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό πως παρακολουθεί τη ροή των αποτελεσμάτων από το Fox News, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την πορεία της εκλογικής αναμέτρησης.

Αντίθετα, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για μια παρουσιάστρια του σταθμού, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Παρακολουθώ τα προεκλογικά αποτελέσματα στο Fox News, αλλά δεν αντέχω τη φωνή της Τζέσικα Τάρλοβ — ΘΕΟΚΟΥΤΗ, αλλά η φωνή της είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Πρέπει να πάω κάπου αλλού μέχρι αυτή η ΧΑΜΕΝΗ να απομακρυνθεί από τον αέρα — Θα επιστρέψω αργότερα!».