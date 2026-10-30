Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κλιμακώνει την έρευνά του σχετικά με την υποψηφιότητα ενός Ρεπουμπλικάνου στην Αλάσκα που έχει σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον επίσημο υποψήφιο του Κόμματος για τη Γερουσία και νυν κάτοχο της έδρας, τον Νταν Σάλιβαν.

Το υπουργείο εξέδωσε περισσότερες από 40 κλητεύσεις την Πέμπτη, στους αποδέκτες των οποίων περιλαμβάνονται τα επιτελεία του διεκδικητή της έδρας Νταν Τζ. Σάλιβαν και της Δημοκρατικής υποψήφιας Μαίρη Πελτόλα. Την Τετάρτη η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι το επιτελείο της Πελτόλα εμπλέκεται στη στρατολόγηση του Νταν Τζ. Σάλιβαν σε αυτήν την κούρσα για τη Γερουσία και το υπουργείο κατέθεσε αίτημα ζητώντας να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών στην περίπτωση που ο Ρεπουμπλικάνος Νταν Σάλιβαν ηττηθεί με μικρή διαφορά.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση ξεκινά ποινική έρευνα για να αποδείξει ότι χιλιάδες μη Αμερικανοί πολίτες περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Καλιφόρνιας.