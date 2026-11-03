Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν διαχρονικά το κρισιμότερο πολιτικό βαρόμετρο της αμερικανικής δημοκρατίας στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας. Οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα μπερδεύουν τους περισσότερους ψηφοφόρους, ενώ πολλές μάλιστα θεωρούνται αμφιλεγόμενες και αμφιβόλου ποιότητας.

Η γαλλική «Le Monde» παραπέμπει σε τρεις δημοσκοπικές πηγές για την λήψη μιας κάποιας αξιόπιστης ενημέρωσης. Πρόκειται για τις Real Clear Polling, Decision Desk HQ και Cook Political Report, που είναι εξειδικευμένοι αμερικανικοί οργανισμοί ανάλυσης, παρακολούθησης και πρόβλεψης εκλογών.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω οργανισμοί αποτελούν τις βασικότερες πηγές αναφοράς για αναλυτές, δημοσιογράφους και πολίτες κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ.

Η ανάλυση του κλίματος των ενδιάμεσων εκλογών με βάση τα δεδομένα από το RealClearPolling (RCP), το Decision Desk HQ (DDHQ) και το The Cook Political Report (CPR) αποκαλύπτει ισχυρούς αντίθετους «ανέμους» σε εθνικό επίπεδο για το κυβερνών κόμμα, δίνοντας στους Δημοκρατικούς προβάδισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μια άνοδο που αφορά την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Τα στοιχεία του Real Clear Polling

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Real Clear Polling καταγράφουν την φθορά των ενδιάμεσων εκλογών για τους Ρεπουμπλικανούς, η οποία τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τα ποσοστά δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκονται κάτω από το 40%.

Ο μέσος όρος του Real Clear Polling δίνει στους Δημοκρατικούς προβάδισμα +8,9 μονάδων (Δημοκρατικοί 52,0% έναντι Ρεπουμπλικανών 43,1%). Ποιοτικές δημοσκοπήσεις του τέλους της προεκλογικής περιόδου από τις Atlas Intel (+15), Emerson (+10) και NYT/Siena (+11) δείχνουν ότι η διαφορά διευρύνεται όσο πλησιάζει η ημέρα των εκλογών.

Η δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει αρνητική στις εθνικές δημοσκοπήσεις που παρακολουθεί το RCP, κινούμενο περίπου στο 38%–40%, με την έντονη αποδοκιμασία να ξεπερνά το 50%.

Η οικονομία, ο πληθωρισμός και οι τριβές στην εξωτερική πολιτική παραμένουν οι κυρίαρχες ανησυχίες των πολιτών, ωθώντας τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψήφιους των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο με διψήφιες διαφορές.

Τα στοιχεία των Decision Desk HQ και Cook Political Report

Και τα δύο μοντέλα υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος της Βουλής κλίνει έντονα προς ανατροπή υπέρ των Δημοκρατικών, με τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία να μην διαθέτει σχεδόν κανένα στατιστικό περιθώριο ασφαλείας.

Βασικές μετατοπίσεις και περιφέρειες

Το CPR μετέφερε πάνω από δώδεκα ανταγωνιστικές περιφέρειες προς τους Δημοκρατικούς στις τελικές του ενημερώσεις, μετακινώντας προαστιακές και ημι-αστικές περιφέρειες που θεωρούνταν άλλοτε ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικανούς στην κατηγορία «Ελαφρά υπεροχή Δημοκρατικών» ή «Αμφίρροπη».

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν περιορίσει τη διαφήμιση σε αρκετές παραδοσιακά δικές τους έδρες, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν επεκτείνει τις αγορές διαφημιστικού χρόνου σε ιστορικά συντηρητικές «κόκκινες» περιφέρειες.

Ο «χάρτης» της Γερουσίας

Παρότι ο «χάρτης» της Γερουσίας για το 2026 θεωρούνταν αρχικά σημαντικό δομικό εμπόδιο για τους Δημοκρατικούς (οι οποίοι χρειάζονταν καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών), η επιλογή ισχυρών υποψηφίων και η δυναμική σε εθνικό επίπεδο διεύρυναν τον εκλογικό ανταγωνισμό σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Επισκόπηση πιθανοτήτων για τη Γερουσία

Πλειοψηφία Δημοκρατικών: Πιθανότητα 64% (διάμεση πρόβλεψη: 52 έδρες).

Πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών: Πιθανότητα 36%.

Σενάρια Συσχετισμού των Σωμάτων:

Βουλή των Δημοκρατικών & Γερουσία των Δημοκρατικών: 62,0%

Βουλή των Δημοκρατικών & Γερουσία των Ρεπουμπλικανών: 21,0%

Βουλή των Ρεπουμπλικανών & Γερουσία των Ρεπουμπλικανών: 15,0%

Βουλή των Ρεπουμπλικανών & Γερουσία των Δημοκρατικών: 2,0%

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις

Το Cook Political Report κατατάσσει επτά εκλογικές κούρσες ως αμφίρροπες. Έξι έδρες που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί και μια που κατέχουν οι Δημοκρατικοί.

Μέιν: Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Susan Collins εναντίον του Δημοκρατικού Troy Jackson. Οι μέσοι όροι του RCP δείχνουν τον Jackson να διατηρεί οριακό προβάδισμα 1 έως 4 μονάδων. Το σύστημα ιεραρχικής ψήφου του Μέιν καθιστά την Collins την πλέον ευάλωτη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή στο ψηφοδέλτιο.

Οχάιο: Διορισμένος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Jon Husted εναντίον του πρώην Δημοκρατικού γερουσιαστή Sherrod Brown. Ο Brown υπεραποδίδει στις δημοσκοπήσεις έναντι των αρχικών προσδοκιών, βοηθούμενος από ψηφοφόρους που επιλέγουν διαφορετικά κόμματα ανά εκλογή και από μια υποτονική ρεπουμπλικανική εκστρατεία για το αξίωμα του κυβερνήτη. Το DDHQ βαθμολογεί την εκλογική κούρσα ως αμφίρροπη με πιθανότητα 55%.

Μίσιγκαν: Ο Δημοκρατικός Abdul El-Sayed εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Mike Rogers. Παρότι αποτελεί τη μοναδική αμφίρροπη έδρα της λίστας του Cook που κατέχουν οι Δημοκρατικοί, πρόσφατες δημοσκοπήσεις (CNN, Glengariff) δείχνουν τον El-Sayed να διατηρεί σταθερό μονοψήφιο προβάδισμα, με το DDHQ να τοποθετεί τις πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στο 76%.

Τέξας & Αλάσκα: Τόσο το Cook όσο και το DDHQ μετέφεραν το Τέξας και την Αλάσκα στην κατηγορία των αμφίρροπων ή με ελαφρά κλίση υπέρ των Δημοκρατικών, ασκώντας έντονη πίεση στην άμυνα των συντηρητικών πολιτειών.

Άιοβα & Κάνσας: Στόχοι δεύτερης προτεραιότητας όπου το CPR σημείωσε σύγκλιση των ποσοστών στο τέλος της προεκλογικής περιόδου εναντίον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, αναγκάζοντας το εθνικό ρεπουμπλικανικό κόμμα να ανακατευθύνει πόρους εκτάκτου ανάγκης για την υπεράσπιση του Κάνσας.

Αυτό που διακυβεύεται στην πράξη με τις ενδιάμεσες εκλογές είναι αν ο πρόεδρος θα διατηρήσει τον νομοθετικό έλεγχο για να προωθήσει το πρόγραμμά του ή αν η χώρα θα εισέλθει σε μια περίοδο «διαιρεμένης κυβέρνησης», με το αντίπαλο κόμμα να αναλαμβάνει την πλειοψηφία στο ένα ή και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Μια τέτοια εξέλιξη προμηνύει κοινοβουλευτικό συγκρουσιακό αδιέξοδο, επίμονες κοινοβουλευτικές έρευνες και αυξημένες πιέσεις στη χάραξη τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής.

Καθώς οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες με κύρια κριτήρια την οικονομική καθημερινότητα, τον πληθωρισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα, η επόμενη ημέρα δεν θα καθορίσει απλώς τη νομοθετική ισχύ στον Λευκό Οίκο, αλλά θα δώσει και το πρώτο ξεκάθαρο στίγμα για τις δυναμικές, τα πρόσωπα και τις ισορροπίες ενόψει της επόμενης μεγάλης κούρσας για την προεδρία των ΗΠΑ.