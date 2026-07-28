Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Κουμαμότο στη δυτική Ιαπωνία, θέτοντας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ολόκληρο το νησί Κιούσου.

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν άμεσες εντολές εκκένωσης και προειδοποίηση για τσουνάμι στις θάλασσες Αριάκε και Γιατσουσίρο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν ακαριαία από τις ακτές.

Παράλληλα, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen, ενώ στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής δεν έχουν αναφερθεί ανωμαλίες.

Η Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:28 (ώρα Ελλάδος) σήμερα Τρίτη (28/07) στην Ιαπωνία, με το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα Νότια του Κουμαμότο και 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τόκιο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρου.

Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό δείχνει το έδαφος να «σείεται»:

Βίντεο δείχνει τοιχίο να καταρρέει από τον Σεισμό:

Κάμερα κατέγραψε από ψηλά τη στιγμή της ισχυρής δόνησης:

Βίντεο αποτυπώνει τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε Σουπερμάρκετ την ώρα του σεισμού:

Βίντεο κατέγραψε ανθρώπους σε πολυκατάστημα να κάθονται στο πάτωμα την ώρα του σεισμού προκειμένου να προστατευθούν.

Βίντεο αποτυπώνει την ψυχραιμία των εργαζομένων σε γραφείο την ώρα που όλα γύρω τους «τρέμουν» από τον σεισμό:

Κάμερα σε σχολική αίθουσα κατέγραψε την ισχυρή δόνηση:

Βίντεο από σπίτι δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν:

Συναγερμός για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης στις ακτές

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για όλους τους νομούς του νησιού Κιούσου, συμπεριλαμβανομένων των Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οϊτά, Μιγιαζάκι και Κουμαμότο.

Παράλληλα, εκδόθηκε επίσημη προειδοποίηση για τσουνάμι για τις θάλασσες Αριάκε και Γιατσουσίρο, με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών να απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση προς τους πολίτες που αναφέρει:

«Η θάλασσα και οι περιοχές κοντά στις ακτές είναι επικίνδυνες. Παρακαλούμε απομακρυνθείτε αμέσως από την ακτή. Επίσης, μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση, μην εισέρχεστε στη θάλασσα και μην πλησιάζετε στην ακτή».

Από την πλευρά του, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό των ΗΠΑ καθησύχασε τις γειτονικές χώρες, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι πέρα από τα χωρικά ύδατα της Ιαπωνίας.

Παραλύουν οι συγκοινωνίες – Καμία ανωμαλία στους πυρηνικούς σταθμούς

Αμέσως μετά τη δόνηση που σημειώθηκε στις 04:28 μ.μ. (τοπική ώρα), η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών JR Kyushu ανέστειλε πλήρως τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών υψηλής ταχύτητας Kyushu Shinkansen, για λόγους ασφαλείας.

Στο μέτωπο των υποδομών ενέργειας, η εταιρεία Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε ακαριαίους ελέγχους και δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι.

Προληπτικά μέτρα και η εικόνα στην πόλη του Κουμαμότο

Σύμφωνα με το independent, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άμεσοι τραυματισμοί.

Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το Μουσείο Τέχνης της Νομαρχίας Κουμαμότο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας.

Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στη θάλασσα και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημα κανάλια, όπως η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Δείτε πώς κατέγραψε την ισχυρή δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Δροσιά:

Δείτε πώς κατέγραψε την ισχυρή δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμφιλοχία: