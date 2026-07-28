Συγκλονιστικές εικόνες που καταγράφηκαν από ψηλά από τον φακό τουρίστα κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στα λιμάνια της Ακτής του Αμάλφι κατά τη διάρκεια θαλασσοταραχής.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η δραματική προσπάθεια ενός τουριστικού σκάφους να προσεγγίσει την προβλήτα του Ποζιτάνο εν μέσω θαλασσοταραχής, με τα μανιασμένα κύματα να κατακλύζουν την αποβάθρα.

Παρά την επικινδυνότητα, το πλήρωμα αντέδρασε ψύχραιμα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Μάχη με τα κύματα και τον σιρόκο στην προβλήτα

Το περιστατικό καταγράφηκε από τουρίστα που βρισκόταν σε υπερυψωμένο σημείο.

Στα πλάνα φαίνεται το τουριστικό σκάφος «Grassi Junior», γεμάτο επιβάτες, να επιχειρεί να προσδέσει με την πρύμνη στην προβλήτα του Ποζιτάνο, έχοντας μάλιστα ήδη χαμηλώσει την πεζογέφυρα αποβίβασης.

Ωστόσο, ο ισχυρός σιρόκος (θερμός, νότιος ή νοτιοανατολικός άνεμος που πνέει στη Μεσόγειο και προέρχεται από τη Σαχάρα) και η άγρια θαλασσοταραχή κατέστησαν τους χειρισμούς εξαιρετικά επικίνδυνους.

Τα τεράστια κύματα μετακινούσαν συνεχώς το σκάφος, απομακρύνοντάς το βίαια από την αποβάθρα, την ώρα που το νερό ξεπερνούσε με ορμή τον κυματοθραύστη και κάλυπτε την προβλήτα.

Βίντεο δείχνουν το τουριστικό σκάφος να παλεύει με τα κύματα:

Έντρομοι τουρίστες και η ακαριαία αντίδραση του πληρώματος

Η εισβολή των κυμάτων στην αποβάθρα ανάγκασε τους τουρίστες που περίμεναν στην προβλήτα να υποχωρήσουν εσπευσμένα για να μην παρασυρθούν.

Το πλήρωμα του σκάφους αντέδρασε ακαριαία, αντιλαμβανόμενο ότι η διατήρηση μιας ασφαλούς θέσης πρόσδεσης ήταν παντελώς αδύνατη.

Έκλεισε αμέσως την πεζογέφυρα και απομακρύνθηκε προσωρινά από το σημείο προσέγγισης, ματαιώνοντας την αποβίβαση.

Χάρη στην έγκαιρη αυτή απόφαση, η περιπέτεια έληξε χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Νέος κύκλος συζητήσεων για την ασφάλεια στα λιμάνια

Παρά την απουσία τραυματιών, το οπτικό υλικό επανέφερε στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: ποια είναι τα όρια ασφαλείας για τη προσέγγιση των τουριστικών σκαφών στους δημοφιλείς αλλά εκτεθειμένους στους ανέμους προορισμούς της Ακτής του Αμάλφι, όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται.

Una scena forte, ripresa dall’alto da un turista. Un’imbarcazione della Grassi Junior, con a bordo turisti, tenta l’accosto di poppa al molo di Positano, con la passerella già abbassata. Il forte vento di scirocco e il mare mosso rendono la manovra estremamente rischiosa. Le onde spostano continuamente il battello, sollevandolo e allontanandolo dalla banchina, mentre l’acqua supera il frangiflutti e invade il molo affollato, costringendo le persone in attesa a indietreggiare. Di fronte all’impossibilità di mantenere la posizione in sicurezza, l’equipaggio richiude la passerella e si allontana provvisoriamente dall’approdo: al termine delle complesse operazioni non ci saranno feriti. Ma il documento, condiviso sui social da che riapre la questione sulla sicurezza dell’approdo-simbolo della Costiera amalfitana, quando le condizioni meteomarine sono complesse. (Testo di Pasquale Raicaldo) video David Hughes

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