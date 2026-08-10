Την πλήρη αντίθεσή τους στην ανεξέλεγκτη μετακίνηση πληθυσμών εξέφρασαν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και η Δανή ομόλογός της, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν αποφέρουν κανένα όφελος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Σε κοινή τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο Ευρωπαίες ηγέτιδες εστίασαν στις συνέπειες της παράτυπης μετανάστευσης. Όπως σημείωσαν, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με την άνοδο της παραβατικότητας, την επιβάρυνση των δημόσιων υποδομών και τη σταδιακή υπονόμευση του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών. Παράλληλα, τόνισαν πως αποτελεί υποχρέωση των κυβερνήσεων να δώσουν δραστικές λύσεις, εγγυώμενες την ασφάλεια των κοινωνιών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων ομάδων.

Πρόταση για δομές εκτός ΕΕ και τήρηση της νομιμότητας

Στο πλαίσιο αυτό, Μελόνι και Φρεντέρικσεν πρότειναν την εφαρμογή νέων πρακτικών, όπως η ίδρυση κέντρων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι κανόνες από το σύνολο των μεταναστών, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.

Η κοινή δήλωση έκλεισε με αναφορά στην πολιτισμική και χριστιανική παράδοση της Ευρώπης, την οποία οι δύο πρωθυπουργοί δήλωσαν υπερήφανες που υπηρετούν. Όπως επισήμαναν, όλοι όσοι επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη οφείλουν να σέβονται τις αξίες του τόπου υποδοχής και να μην επιχειρούν να επιβάλουν διαφορετικά πρότυπα διαβίωσης.