Δικαστήριο της Ρώμης έκρινε τη Δευτέρα ενόχους τρεις Αιγύπτιους αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας για τη δολοφονία του Ιταλού μεταπτυχιακού φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι πριν από δέκα χρόνια στο Κάιρο, μια υπόθεση που προκάλεσε διπλωματική κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Αιγύπτου.

Οι αξιωματικοί, που δικάζονταν ερήμην, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο ακροατήριο.

Την ώρα που ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωνε την απόφαση, οι συγγενείς και οι φίλοι του Τζούλιο Ρετζένι, ντυμένοι με μπλουζάκια με κίτρινες ρίγες -το χρώμα του αγώνα τους για δικαιοσύνη- έμειναν σιωπηλοί.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα απόδοσης δικαιοσύνης στην Ιταλία, με τη δίκη των ανδρών της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας της Αιγύπτου που κατηγορούνταν για την απαγωγή και τη βάναυση δολοφονία του φοιτητή.

Ο Ρετζένι, 28 ετών εκείνη την εποχή, βρισκόταν στο Κάιρο στο πλαίσιο της έρευνας που έκανε για το διδακτορικό του, όταν απήχθη, τον Ιανουάριο του 2016. Το κατακρεουργημένο πτώμα του βρέθηκε εννέα ημέρες αργότερα, στα προάστια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας και έφερε πολλές ενδείξεις ότι είχε βασανιστεί πριν πεθάνει. Η δικηγόρος της οικογένειάς του ανέφερε ότι του είχαν σπάσει πέντε δόντια, είχε 15 κατάγματα στα οστά και είχαν χαράξει γράμματα στο δέρμα του.

Η πρώτη δίκη, το 2021, ακυρώθηκε επειδή οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να ενημερώσουν τους υπόπτους για τη δίωξη σε βάρος τους. Με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο του 2023, επιτράπηκε η διεξαγωγή της δίκης σε βάρος τεσσάρων κατηγορουμένων: του στρατηγού Τάρικ Σαμπίρ, των συνταγματαρχών Άθαρ Κάμελ και Ουχσάμ Χέλμι και του διοικητή Μάγκντι Ιμπραχίμ Αμπντελάλ Σαρίφ. Ο πρώτος αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν ανεπιτυχώς να μπει η υπόθεση στο αρχείο υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο ήταν γενικό και δεν αποδίδονταν συγκεκριμένες πράξεις στον καθέναν από αυτούς.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Τζούλιο Ρετζένι, που σπούδαζε στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, απήχθη και δολοφονήθηκε επειδή τον πέρασαν για ξένο κατάσκοπο. Ο φοιτητής έκανε έρευνες για τα συνδικάτα, ένα θέμα ιδιαίτερα «ευαίσθητο» στην Αίγυπτο.

Λίγους μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης, μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, ότι οι αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας ευθύνονταν για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Ρετζένι. Η επιτροπή κατηγόρησε επίσης την αιγυπτιακή δικαιοσύνη ότι παρεμπόδισε την έρευνα, αρνούμενη να αποκαλύψει πού βρίσκονταν οι ύποπτοι.

Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου απάλλαξε και τους τέσσερις υπόπτους από κάθε ευθύνη τον Δεκέμβριο του 2020, βάζοντας την υπόθεση στο αρχείο.