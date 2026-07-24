Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό συμβάν εκτυλίχθηκε στον ουρανό της Κίνας κατά τη διάρκεια της 50ής τροχιακής εκτόξευσης πυραύλου της χώρας για το 2026.

Ο πύραυλος Long March 3B χτυπήθηκε από κεραυνό μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το Κέντρο Εκτόξευσης Xichang, ξυπνώντας μνήμες από την ιστορική αποστολή Apollo 12 του 1969.

Παρά το πλήγμα, το σκάφος συνέχισε ακάθεκτο την πορεία του θέτοντας με απόλυτη επιτυχία τον δορυφόρο Tianlian-2 (06) σε τροχιά, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιτυχημένη εκτόξευση με πέντε ακόμα δορυφόρους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο από παρακείμενη περιοχή παρατήρησης και διαδόθηκε ταχύτατα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Ο κεραυνός στα 30 δευτερόλεπτα και η θριαμβευτική πορεία

Ο πύραυλος Long March 3B απογειώθηκε στις 12:00 UTC από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Xichang στη νοτιοδυτική Κίνα, έχοντας ως στόχο τη γεωστατική τροχιά μεταφοράς.

Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση, ένας ισχυρός κεραυνός χτύπησε το όχημα εκτόξευσης.

Παρά το σοκαριστικό πλήγμα, που θύμισε το περίφημο ατύχημα της αποστολής Apollo 12 το 1969 και την εκτόξευση του Soyuz το 2019, ο πύραυλος επέδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα.

Το ωφέλιμο φορτίο, ο δορυφόρος αναμετάδοσης Tianlian-2 (06), απελευθερώθηκε με απόλυτη ακρίβεια στην προβλεπόμενη τροχιά του.

Η Κινεζική Εταιρεία Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASC) ανακοίνωσε την πλήρη επιτυχία της αποστολής, χωρίς ωστόσο να κάνει επίσημη αναφορά στο συμβάν του κεραυνού.

Ο δορυφόρος Tianlian-2 (06) αποτελεί τμήμα του κρίσιμου δικτύου υποστήριξης επικοινωνιών, παρακολούθησης και ελέγχου για τα επανδρωμένα διαστημόπλοια της Κίνας και τον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Δεύτερη εκτόξευση με 5 δορυφόρους – Πρωτοπορία για τα διαστημικά σκουπίδια

Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με τον Long March 3B, ακολούθησε η 51η αποστολή της χώρας για το 2026.

Ο στερεός πύραυλος Kinetica-1 (Lijian-1) απογειώθηκε από το διαστημοδρόμιο Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, μεταφέροντας με επιτυχία πέντε δορυφόρους σε τροχιά.

Ανάμεσα στα ωφέλιμα φορτία ξεχωρίζουν:

Gande-1 (01): Ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος της Κίνας για την παρακολούθηση διαστημικών σκουπιδιών, εξοπλισμένος με κάμερες υψηλής ακρίβειας για τον εντοπισμό μικρών συντριμμιών. Chenguang-1: Δορυφόρος τροχιακής υπολογιστικής (space computing) για τη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων. Xiguang-2 (03): «Έξυπνος» δορυφόρος τηλεπισκόπησης υπέρυθρης υψηλής ανάλυσης. Jitianxing A-04: Δορυφόρος ευφυούς υπολογιστικής της Zhejiang Lab. Yinglong Fengguang-1: Εμπορικός μετεωρολογικός δορυφόρος με ανιχνευτή υγρασίας.

Στόχος οι 100+ εκτοξεύσεις εντός του 2026

Με τις δύο αυτές επιτυχημένες αποστολές, η Κίνα έφτασε τις 51 τροχιακές εκτοξεύσεις για το 2026.

Η εταιρεία CAS Space δήλωσε ότι προγραμματίζει τακτικές, μηνιαίες εκτοξεύσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η ασιατική χώρα επιχειρεί να ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το ορόσημο των 100 εκτοξεύσεων σε ένα ημερολογιακό έτος.