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Σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Κουβέιτ έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Τέσσερις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική περίθαλψη και η υγεία τους κρίνεται πλέον σταθερή.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της χώρας γνωστοποίησαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν μια σειρά από εναέριες απειλές που στρέφονταν κατά κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, εξουδετερώθηκαν ένας βαλλιστικός πύραυλος, πέντε πύραυλοι κρουζ και 33 drones.

Από την κατάρριψη των παραπάνω όπλων, η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε υλικές ζημιές στην περιοχή.