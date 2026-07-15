Μια γλυκιά ανάμνηση από το πρώτο της καλοκαίρι με τον Κώστα Χαρδαβέλλα μοιράστηκε, με τους φίλους της στα social media, η Μαρία Παναγοπούλου, με αφορμή το Μουντιάλ.

Όπως η ίδια αναφέρει, ο Κώστας έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τις αθλητικές διοργανώσεις, κάτι που ποτέ δεν έκρυψε και εκείνη ποτέ δεν θέλησε να του στερήσει. Ακόμα και αν οι μεταδόσεις παρέμβαιναν στις διακοπές του ζευγαριού, η Μαρία δεν τις έβλεπε σαν εμπόδιο, ούτε σαν ένα λόγο για να γκρινιάξει.

«Θεωρούσα από τότε πως το “μαζί” δεν σημαίνει “γινόμαστε ένα”, αλλά “βρίσκουμε και οι δύο τρόπους να εξελίξουμε τα εγώ μας σε εμείς”», γράφει η Μαρία. Γιατί έτσι σκέφτεσαι, όταν είσαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος.

Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου:

«Το πρώτο μας καλοκαίρι με τον Κώστα, το περάσαμε το 1992. Δεν είχαμε παντρευτεί ακόμη, δεν υπήρχε ο Κωνσταντίνος μας και ήμασταν στη φάση που ανακαλύπταμε ο ένας τις συνήθειες του άλλου, καλές και καλές.

Όταν έφτασε η ώρα να κανονίσουμε τις διακοπές μας, έμαθα για εκείνον δύο πράγματα που μας ακολούθησαν για τα επόμενα 32 χρόνια. Πρώτον, ότι έπαιρνε άδεια πάντα τον Ιούλιο. Δεύτερον, ότι όταν είχε αθλητική διοργάνωση (Ολυμπιάδα, Euro, Μουντιάλ, Στίβο, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ κλπ.) δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τη στερηθεί.

Εκείνο, το πρώτο μας καλοκαίρι μαζί, είχε EURO (ή όπως αλλιώς το λέγανε τότε) και αμέσως μετά Ολυμπιακούς αγώνες. Ήρθε λοιπόν με το χειρόγραφο πρόγραμμά του, στο οποίο αναγράφονταν οι μέρες και οι ώρες που θα παρακολουθούσε τηλεόραση και με αφοπλιστική ειλικρίνεια με ρώτησε: “Σε πειράζει να κάνουμε διακοπές στο ενδιάμεσο των αθλητικών μεταδόσεων;”

Δεν ξέρω τι θα έκανε αν του απαντούσα “ναι, με πειράζει”, ούτε ζήτησα ποτέ να το μάθω, γιατί η αλήθεια ήταν ότι δεν με πείραζε. Θεωρούσα από τότε πως το “μαζί” δεν σημαίνει “γινόμαστε ένα”, αλλά “βρίσκουμε και οι δύο τρόπους να εξελίξουμε τα εγώ μας σε εμείς”.

Ακούγοντας τυχαία σήμερα έναν καυγά που κατέληξε με τη φράση “αν με αγαπούσες δεν θα έβλεπες Μουντιάλ κάθε βράδυ” θέλησα να μοιραστώ αυτή την (καρατσεκαρισμένη) εμπειρία. Μπορεί να μην βοηθήσει κανέναν. Μπορεί και να βοηθήσει».