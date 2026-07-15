Στο σπίτι της αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, η Αφροδίτη Νέστορα, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Star, οι θεράποντες ιατροί της μετέφεραν πως, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες μετά τη μία το μεσημέρι, θα λάβει το εξιτήριό της. Η αποχώρησή της από την κλινική, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί το τέλος της ιατρικής της φροντίδας, καθώς θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό στενή ιατρική επίβλεψη και να υποβάλλεται τακτικά στις απαραίτητες θεραπευτικές πράξεις.

Η πολιτεύτρια εισήχθη στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 19% του σώματός της, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, μετά την έκρηξη βόμβας έξω από την οικία της, στην οδό Κίμωνος Βόγα. Αν και η κλινική της εικόνα έχει παρουσιάσει θεαματική βελτίωση επιτρέποντας την έξοδό της, η διαδικασία πλήρους αποκατάστασης προβλέπεται μακρά και απαιτητική.

Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της, με το εξιτήριο να αποτελεί το πρώτο μεγάλο και ελπιδοφόρο βήμα για την επιστροφή της στην καθημερινότητα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η κα Νέστορα εμφανίζεται έτοιμη να προβεί σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν τόσο την ανάρρωσή της, όσο και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική παρουσία που περιφρουρεί την κατοικία της από την πρώτη στιγμή της επίθεσης πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά με την επιστροφή της. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα για την παρουσία των δημοσιογράφων στον χώρο.

Οι Αρχές θα περιορίσουν αυστηρά την πρόσβαση τρίτων προσώπων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς τα εγκαύματά της την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη στον κίνδυνο μολύνσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο, η Αφροδίτη Νέστορα ενημερωνόταν διαρκώς για την πορεία των ερευνών. Ειδικότερα, παρακολούθησε στενά τις συλλήψεις των υπόπτων, έλαβε γνώση για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και ανέμενε τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων.