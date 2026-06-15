Κύμα έντονης ζέστης αναμένεται στην Ιταλία, καθώς τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από την Τρίτη, με το φαινόμενο να κορυφώνεται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ενδοχώρα.

Η εξέλιξη του καιρού αναμένεται να φέρει πολύ υψηλές για την εποχή τιμές, με την πρόγνωση για την Πέμπτη να δείχνει ότι η Φλωρεντία θα βρεθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας αγγίζοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε άλλες ιστορικές περιοχές, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 39 βαθμούς στην Μπολώνια και τη Μάντοβα, ενώ στη Ρώμη και στο νησί της Σαρδηνίας ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 37 βαθμούς, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ασθενείς, με υψηλό ποσοστό υγρασίας. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιταλοί πρόκειται να ζήσουν «τροπικές νύχτες» εξαιτίας του κύματος καύσωνα που σύντομα θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς την χώρα τους, από την βόρεια Αφρική.

Ήδη στην κεντρική και στην νότια Ιταλία την Κυριακή η ανώτατη θερμοκρασία άγγιξε τους 34 βαθμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, η ζέστη μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη τις τελευταίες δέκα ημέρες του Ιουνίου, με θερμοκρασίες μέχρι και κατά έξι βαθμούς υψηλότερες από το μέσο όρο της συγκεκριμένης περιόδου.