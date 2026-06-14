Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επέπληξε τον Νετανιάχου για την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, λέγοντας ότι έθεσε σε κίνδυνο τη συμφωνία με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, αποκαλύπτοντας ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του εκφράσει την οργή του, καθώς όπως υποστηρίζει, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το Fox News και το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό αμέσως μετά την επίθεση και του ζήτησε εξηγήσεις σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

«Του είπα: τι στο διάολο κάνεις;» φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, περιγράφοντας τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου.

Τραμπ: Οργή για το χτύπημα στη Βηρυτό

Το Axios, επικαλούμενο δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, αναφέρει ότι ο Τραμπ ήταν έξαλλος με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επιχείρηση στον Λίβανο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

«Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@νη επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε ότι ο Νετανιάχου «δεν είχε σωστή κρίση» στη συγκεκριμένη περίπτωση, μεταφέροντάς του απευθείας τη δυσαρέσκειά του για τις συνέπειες που είχε η ισραηλινή ενέργεια στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

«Μία ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την επίθεση από τους συμβούλους του και ότι η αντίδρασή του ήταν άμεση.

«Είναι τόσο άσχημο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιδρομή στη Βηρυτό ανέτρεψε τον σχεδιασμό της Ουάσιγκτον.

«Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλήγμα δημιούργησε σοβαρές επιπλοκές στις διαπραγματεύσεις.

Παρά την αναταραχή που προκάλεσε η επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η συμφωνία δεν θα ναυαγήσει οριστικά.

«Πιστεύω ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, μέσα στις επόμενες ώρες», ανέφερε.

Έκκληση προς το Ιράν για αυτοσυγκράτηση

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ σχεδιάζει να απευθύνει μήνυμα προς την Τεχεράνη, καλώντας την να αποφύγει οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση στην ισραηλινή επιχείρηση.

Στόχος της αμερικανικής πλευράς φαίνεται να είναι η αποτροπή ενός νέου κύκλου κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό το διπλωματικό παράθυρο με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ αποτυπώνουν επίσης μια ασυνήθιστα δημόσια και αιχμηρή διαφοροποίηση από τον Νετανιάχου, έναν ηγέτη με τον οποίο διατηρεί παραδοσιακά στενές πολιτικές σχέσεις. Η ένταση των εκφράσεων που φέρεται να χρησιμοποίησε υπογραμμίζει το πόσο κρίσιμη θεωρεί η αμερικανική πλευρά τη συγκεκριμένη συμφωνία και πόσο επικίνδυνη εκτιμά οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια που θα μπορούσε να την εκτροχιάσει.