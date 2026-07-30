Τη σαφή στήριξή της στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανέναρξη των συνομιλιών γύρω από το Κυπριακό, εξέφρασε η βρετανική πλευρά.

Σε δήλωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Λονδίνο τάχθηκε υπέρ της διοργάνωσης ενός νέου κύκλου διευρυμένων επαφών, εφόσον διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (FCDO), σχολιάζοντας την ολοκλήρωση των επαφών του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών στη Μεγαλόνησο, σημείωσε πως η βρετανική κυβέρνηση βλέπει θετικά την πρόθεση για σύγκληση των συναντήσεων αυτών, μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη διαχρονική της θέση για λύση του Κυπριακού, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας ότι «ως εγγυήτρια δύναμη συνεχίζουμε να στηρίζουμε πλήρως τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, καθώς και το έργο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης».

Ο εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη «μιας συνολικής και διαρκούς λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Η δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται μετά τις ανακοινώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1, όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας.

«Η αναφορά του Λονδίνου στη δημιουργία των «αναγκαίων προϋποθέσεων» συνάδει με τη θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι η πραγματοποίηση μιας νέας άτυπης πολυμερούς συνάντησης θα πρέπει να βασιστεί σε επαρκή προετοιμασία και σε συνθήκες που θα επιτρέψουν ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Βρετανός διπλωμάτης.