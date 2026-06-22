Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε ένα «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός 60 ημερών μιας οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί «γραμμή επικοινωνίας» που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών στην Ελβετία.

«Δημιουργήθηκε γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη για να αποφεύγονται συμβάντα και προβλήματα επικοινωνίας, με σκοπό να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», εξήγησαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, το Πακιστάν και το Κατάρ, με ανακοίνωσή τους.

Επίσης οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα «πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων», με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν.

«Τα μέρη συμφωνούν για τη δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέρη και η δημοκρατία του Λιβάνου» και θα παίζουν ρόλο «οι μεσολαβητές», με σκοπό «να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο», εξηγείται σε κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα, προκειμένου στην πορεία των συζητήσεων να επιτευχθεί οριστική συμφωνία για το τέλος της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε «καλή πρόοδος» όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο» στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο.