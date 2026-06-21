Σε εξαιρετικά οριακό σημείο βρίσκονται οι ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στο έδαφος της Ελβετίας. Η ιρανική διπλωματική αποστολή αποφάσισε να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της στις πρόσφατες, αυστηρές προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή παγώνει τις προσπάθειες των δύο πλευρών να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία, η οποία θα βασιζόταν στο ήδη υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Οι εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ στο Fox News

Η κρίση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου στο δίκτυο Fox News. Ενώ οι διαπραγματευτές του, υπό τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, βρίσκονταν σε συζητήσεις με την ιρανική πλευρά, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Αναφερόμενος στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο των Στενών, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, προειδοποιώντας: «Αν κλείσετε τα Στενά, δεν θα έχετε πλέον χώρα. Δεν θα καταφέρετε καν να επιστρέψετε στη γ@@@@@@@ χώρα σας».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε στο στόχαστρο τη δραστηριότητα της Τεχεράνης στον Λίβανο, ζητώντας την άμεση συγκράτηση των φιλοϊρανικών οργανώσεων. «Αν δεν το πράξουν, το πλήγμα που θα δεχτεί το Ιράν θα είναι ακόμη πιο σφοδρό από εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.

Η απάντηση της Τεχεράνης και η αποχώρηση

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση. Ο επικεφαλής της ιρανικής αποστολής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να μετράει τα λόγια της, ξεκαθαρίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, η ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία και αποχώρησε από τον χώρο των συναντήσεων, εξετάζοντας τα επόμενα βήματά της. «Δεν δίνουμε καμία αξία στις αμερικανικές απειλές. Αν οι εκβιασμοί τους είχαν αποτέλεσμα, δεν θα βρίσκονταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση απόγνωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει δυναμικά.

Τι συζητήθηκε στον πρώτο γύρο των επαφών

Πριν οδηγηθούν οι συνομιλίες σε ναυάγιο, οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν μια πρώτη συνάντηση διάρκειας 80 λεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στο επίκεντρο αυτού του πρώτου γύρου δεν βρέθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αντίθετα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις παραμέτρους εφαρμογής της Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ, με απόλυτη προτεραιότητα τη διευθέτηση της κατάστασης στον Λίβανο. Ωστόσο, το αρχικό αυτό κλίμα ανατράπηκε πλήρως μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προκάλεσαν το διπλωματικό βραχυκύκλωμα.