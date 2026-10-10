Με συλλήψεις και επεισόδια έντασης ολοκληρώθηκε η μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση στο κέντρο του Λονδίνου, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι στους δρόμους βρέθηκαν περίπου 250.000 διαδηλωτές. Ο αριθμός αυτός, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λονδίνου, έως τις 17:00 είχαν γίνει 20 συλλήψεις, για αδικήματα που περιλαμβάνουν φθορές σε πολεμικό μνημείο, παραβίαση αστυνομικών περιορισμών και επίθεση σε βάρος αστυνομικού.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και κατέληξε στην περιοχή των κυβερνητικών κτιρίων, κοντά στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στη συγκέντρωση απηύθυνε ομιλία ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ενώ οι συμμετέχοντες τήρησαν δύο λεπτά σιγής στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου.

Στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε και αντιδιαδήλωση υπέρ του Ισραήλ.