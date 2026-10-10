Σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και κτήρια άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ενώ, σύμφωνα με το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων EFE, μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχαν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, από τη σεισμική δόνηση τραυματίστηκαν ελαφρά 27 άνθρωποι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, δημόσια κτήρια, γέφυρες και δρόμους.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, Ρενέ Γκαρσία.

Εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν κτήρια που είχαν καταρρεύσει, καθώς και ζημιές σε καθεδρικό ναό στην Πενονομέ, στην επαρχία Κοκλέ. Φθορές αναφέρθηκαν επίσης στο ψαροχώρι Σάντα Καταλίνα, στην επαρχία Βεράγουας, όπου οι συνέπειες της ισχυρής δόνησης έγιναν επίσης αισθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα από την περιοχή Τονόσι, στο νότιο τμήμα της χώρας, και σε απόσταση 239 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,6 χιλιόμετρα. Ως προς το μέγεθος της δόνησης, το USGS, έπειτα από επανεκτίμηση των δεδομένων, κατέληξε στα 7,7 Ρίχτερ, ενώ το Γεωεπιστημονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Παναμά έδωσε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ, καταγράφοντας διαφορά στις εκτιμήσεις των δύο φορέων.

Από 1.500 έως 2.000 οι Έλληνες που διαμένουν επίσημα στη χώρα

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο σεισμός στον Παναμά, με κατοίκους να εγκαταλείπουν τα κτήρια και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους, αναμένοντας νεότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών και την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη, οι Έλληνες που διαμένουν επίσημα στον Παναμά υπολογίζονται σε 1.500 έως 2.000, ενώ η ευρύτερη ελληνική κοινότητα εκτιμάται ότι αριθμεί περισσότερα μέλη.

Σε κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός

Άμεση ήταν η αντίδραση των Αρχών της χώρας. Ο Πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι έδωσε εντολή για την κινητοποίηση προσωπικού και διαθέσιμων πόρων, καθώς και για την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του σεισμού και να παρασχεθεί βοήθεια στους πληγέντες.

Σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, ο πρόεδρος είχε απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε πανικό ή αναταραχή.

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε έξι επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Naturgy.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ οι κάτοικοι ανέμεναν περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις του σεισμού και την αποκατάσταση της ομαλότητας.