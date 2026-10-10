Σαφείς αποστάσεις από την επιλογή της Ουάσινγκτον να χαλαρώσει προσωρινά τις κυρώσεις για τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ κρατούν Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στη Μόσχα δεν αλλάζει.

Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για προμήθειες ρωσικού ντίζελ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την έντονη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η κυρίαρχη θέση παραμένει ότι η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία έχει υψηλό οικονομικό και γεωπολιτικό κόστος.

Η Κομισιόν επιμένει στην απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την πολιτική περιορισμού των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων, παρά τη διαφορετική κατεύθυνση που ακολουθεί πλέον η αμερικανική κυβέρνηση.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει βιώσει το κόστος της υπερβολικής ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία και δεν επιθυμεί οι αγορές ενεργειακών προϊόντων να ενισχύουν τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και σκοπεύει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση.

Οι Βρυξέλλες επανέλαβαν επίσης την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, με παράλληλη προστασία των ενεργειακών υποδομών και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Βερολίνο: Οι κυρώσεις κατά της Μόσχας παραμένουν

Ανάλογη είναι η στάση της Γερμανίας, η οποία διαμηνύει ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας δεν επηρεάζει την πολιτική της απέναντι στη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, δήλωσε ότι το Βερολίνο έχει λάβει γνώση της αμερικανικής απόφασης, ωστόσο η θέση της Γερμανίας και των Ευρωπαίων εταίρων της παραμένει σταθερή.

Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει την εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων και παράλληλα να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για ενδεχόμενα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.

Το Βερολίνο επαναλαμβάνει επίσης τη στήριξή του προς την Ουκρανία και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η στάση της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επί δεκαετίες η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία στηριζόταν σε σημαντικό βαθμό στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Λονδίνο: Καμία χαλάρωση των κυρώσεων

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.

Το Λονδίνο επισημαίνει ότι δεν σχεδιάζει να χαλαρώσει το καθεστώς κυρώσεων μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Μόσχας.

Σε ανακοίνωσή της, η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους της, ώστε το Κίεβο να έχει στη διάθεσή του την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται.

Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς κυρώσεων ως μέσο αύξησης του κόστους για τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Λονδίνο αποδίδει στη Μόσχα την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει απορρίψει προτάσεις για πλήρη ή μερική κατάπαυση του πυρός.

Διαφορετικές προτεραιότητες ΗΠΑ και Ευρώπης στην ενέργεια

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ αναδεικνύει τις διαφορετικές προτεραιότητες που έχουν αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές του Ατλαντικού απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αυξήσει την προσφορά ντίζελ και να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έχουν δεχθεί πρόσθετες πιέσεις εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η απόφαση έχει και εσωτερική πολιτική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η χώρα κατευθύνεται προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν ότι ενδεχόμενη χαλάρωση της πίεσης προς τη Μόσχα θα μπορούσε να αυξήσει τα ρωσικά έσοδα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ενεργειακή διαφωνία δεν «παγώνει» τη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Παρά τη διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα των ενεργειακών συναλλαγών με τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη διαφωνία από τη γενικότερη συνεργασία με την Ουάσινγκτον για την Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει ότι εξακολουθεί να στηρίζει τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ότι παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τους υπόλοιπους συμμάχους.

Το μήνυμα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πάντως, παραμένει κοινό: η προσωρινή αλλαγή πορείας της Ουάσινγκτον στο ρωσικό ντίζελ δεν συνεπάγεται αντίστοιχη στροφή της Ευρώπης απέναντι στη Μόσχα.