Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ανώτατης Εξειδίκευσης Koşuyolu.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει η εκκένωση ασθενών από το νοσοκομείο, για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς, τα αίτια που την προκάλεσαν ή το αν υπάρχουν τραυματισμοί.