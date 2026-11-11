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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και και άλλους τρεις σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε στάση λεωφορείου και είσοδο σταθμού του μετρό, στην περιοχή του Βόρειου Χόλυγουντ. Το όχημα μάλιστα προσέκρουσε και σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (10/11), περίπου στις 17:55 τοπική ώρα (03:55 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), στη λεωφόρο Νορθ Λάνκερσιμ, κοντά στον αριθμό 5350, σε πολυσύχναστη διασταύρωση της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Αστυνομία του Λος Άντζελες, ένα λευκό SUV παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (LAFD) που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα τρία θύματα είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα ενώ βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Σε εναέρια πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KCAL, φαίνεται το λευκό SUV ακινητοποιημένο κάτω από ένα μπλε στέγαστρο, δίπλα σε καλυμμένη είσοδο σταθμού του μετρό.

Επίσης περιμετρικά του οχήματος διακρίνονται διάσπαρτα αντικείμενα και υλικά, ενώ πυροσβεστικά και περιπολικά έχουν αποκλείσει τη διασταύρωση για τη διευκόλυνση της επιχείρησης διάσωσης και της έρευνας.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου.

Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν τα στοιχεία των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος προς τους πεζούς.

 

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