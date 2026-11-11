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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και και άλλους τρεις σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε στάση λεωφορείου και είσοδο σταθμού του μετρό, στην περιοχή του Βόρειου Χόλυγουντ. Το όχημα μάλιστα προσέκρουσε και σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
WATCH: Aerial footage shows the aftermath after a car allegedly lost control and plowed into a crowd in North Hollywood, killing 3 people and critically injuring 3 others. – LAFD https://t.co/STtStA0q5l
— Scope Report (@ScopeReport_) November 11, 2026
🚨CAR PLOWS INTO CROWD
FACTUAL INFO —
NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES
— Three people are dead and at least three others were critically injured including those in the vehicle after a car crashed into several pedestrians near a Metro station in North Hollywood according to the Los Angeles Fire Department.
The incident was reported at approximately 5:55 p.m. in the 5300 block of North Lankershim Boulevard.
LIVE WITNESS REPORTS – A man heard tired screeching,felt wind then saw a car and two women selling hot dogs fly up into the air and go back down.
Note – The Car is wedge in odd spot alluding to striking a pole or something solid making it spin into where it is laying now.
LA 7 Air media said the driver is alive but needed to be loaded onto a bed and taken away in ambulance.
Social media is alleging a possible target event,some suggest guns were involved,some alluding to terrorism as well as a Hit and run and a vehicle and suspect could be In search.
From what I’m seeing and hearing from witnesses and what has been put out it could of been a genuine accident,a dui ect – the speeding and scretching tires before impact suggests this over a terror event or shoot out.
A press brief should be anytime
— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) November 11, 2026
Το τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (10/11), περίπου στις 17:55 τοπική ώρα (03:55 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), στη λεωφόρο Νορθ Λάνκερσιμ, κοντά στον αριθμό 5350, σε πολυσύχναστη διασταύρωση της περιοχής.
At least three people are dead after a car crashed into a food stand near a North Hollywood bus stop on Tuesday night. LAFD says three people were pronounced dead and three others were taken to a nearby hospital in critical condition.
Breaking details in our bio. https://t.co/hOCLnAhBKQ
— CBS LA (@CBSLosAngeles) November 11, 2026
Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Αστυνομία του Λος Άντζελες, ένα λευκό SUV παρέσυρε πεζούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (LAFD) που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα τρία θύματα είχαν υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθεί βοήθεια.
BREAKING: Multiple fatalities, critically injured people after person drives car into people in North Hollywood, the Los Angeles Fire Department says. https://t.co/uAQxAn8DPb
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 11, 2026
Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα ενώ βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Σε εναέρια πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KCAL, φαίνεται το λευκό SUV ακινητοποιημένο κάτω από ένα μπλε στέγαστρο, δίπλα σε καλυμμένη είσοδο σταθμού του μετρό.
#BreakingNews: Authorities are investigating after a vehicle struck a crowd of people in North Hollywood. Details: https://t.co/oz0dKmF7s9 https://t.co/aV4PB8idzi
— KTLA (@KTLA) November 11, 2026
Επίσης περιμετρικά του οχήματος διακρίνονται διάσπαρτα αντικείμενα και υλικά, ενώ πυροσβεστικά και περιπολικά έχουν αποκλείσει τη διασταύρωση για τη διευκόλυνση της επιχείρησης διάσωσης και της έρευνας.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου.
Several people have been killed and others critically injured after a vehicle struck pedestrians in North Hollywood, Los Angeles, the fire department says. https://t.co/AHptgZqHeX
— Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026
Οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν τα στοιχεία των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινίσει τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.
UPDATE: Three pedestrians killed, two others injured after vehicle plows into pedestrians in North Hollywood, according to Los Angeles officials; driver hospitalized in critical condition. https://t.co/NVWDUNqn4i
— WBC24 (@WBC24News) November 11, 2026
Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος προς τους πεζούς.