Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και και άλλους τρεις σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε στάση λεωφορείου και είσοδο σταθμού του μετρό, στην περιοχή του Βόρειου Χόλυγουντ. Το όχημα μάλιστα προσέκρουσε και σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

WATCH: Aerial footage shows the aftermath after a car allegedly lost control and plowed into a crowd in North Hollywood, killing 3 people and critically injuring 3 others. – LAFD https://t.co/STtStA0q5l

🚨CAR PLOWS INTO CROWD

FACTUAL INFO —

NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES

— Three people are dead and at least three others were critically injured including those in the vehicle after a car crashed into several pedestrians near a Metro station in North Hollywood according to the Los Angeles Fire Department.

The incident was reported at approximately 5:55 p.m. in the 5300 block of North Lankershim Boulevard.

LIVE WITNESS REPORTS – A man heard tired screeching,felt wind then saw a car and two women selling hot dogs fly up into the air and go back down.

Note – The Car is wedge in odd spot alluding to striking a pole or something solid making it spin into where it is laying now.

LA 7 Air media said the driver is alive but needed to be loaded onto a bed and taken away in ambulance.

Social media is alleging a possible target event,some suggest guns were involved,some alluding to terrorism as well as a Hit and run and a vehicle and suspect could be In search.

From what I’m seeing and hearing from witnesses and what has been put out it could of been a genuine accident,a dui ect – the speeding and scretching tires before impact suggests this over a terror event or shoot out.

A press brief should be anytime

— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) November 11, 2026