Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης (drones) είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική θάλασσα, που ήδη έχει υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ (βορειοδυτικά).

«Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι επίθεση drones έπληξε τον τομέα του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε ο Αλεξάντρ Ντραζντένκα μέσω Telegram.

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας προς τις δυτικές αγορές, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

Όπως πρόσθεσε, ειδικά συνεργεία βρίσκονταν στο σημείο και επιχειρούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, την ώρα που οι δύο πλευρές συναντώνται στο Άμπου Ντάμπι, για συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο την προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό της φονικότερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο Ντροζντένκο ανέφερε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 146 drones κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, περίπου 18 πτήσεις ακυρώθηκαν ή παρουσίασαν καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, το βασικό αεροδρόμιο της περιοχής, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.