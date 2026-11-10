Την άμεση αναστολή της λειτουργίας του TikTok στην επικράτεια της Ισπανίας απαίτησε η Μαδρίτη την Τρίτη (10/11), έως ότου η πλατφόρμα απομακρύνει οριστικά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η αυστηρή αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα που αποκάλυψε την ύπαρξη 1.183 ρητών αναρτήσεων τέτοιου περιεχομένου, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις.

Η υπουργός Νεολαίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο, της οποίας το χαρτοφυλάκιο δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να επιβάλει μονομερώς απαγόρευση, απηύθυνε επίσημη έκκληση προς τις εισαγγελικές Αρχές και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα νομικές ενέργειες κατά της πλατφόρμας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να αποτελούν περιοχή χωρίς νόμους».

Τα ευρήματα της έρευνας του Maldita.es

Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις μετά από έρευνα που δημοσίευσε ο ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ελέγχου γεγονότων Maldita.es:

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίμαχα βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προβλήθηκαν τουλάχιστον 48 εκατομμύρια φορές στην πλατφόρμα.

Περισσότερα από 26.000 προφίλ χρήστη συμμετείχαν ενεργά στον σχολιασμό και την κοινοποίηση του παράνομου υλικού.

Σε νεότερη ενημέρωση το βράδυ της Τρίτης, το Maldita.es ανέφερε ότι το TikTok περιόρισε δύο λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που λειτουργούσαν ως «δίοδοι» για χρήστες στην Ισπανία. Ωστόσο, οι ίδιοι όροι εξακολουθούσαν να εμφανίζουν κανονικά το περιεχόμενο όταν η αναζήτηση γινόταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης Σάντσεθ και της Ε.Ε.

Το νέο αίτημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία προ μηνών είχε ζητήσει τη διεξαγωγή ερευνών για τις πλατφόρμες X, Meta και TikTok σχετικά με τη διακίνηση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης παραγόμενου μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές κλιμακώνουν την πίεση προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς για τον περιορισμό του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, ενώ μέχρι στιγμής το TikTok δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό των εξελίξεων.