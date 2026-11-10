Σε μια νέα επίδειξη στρατιωτικών υποδομών και ισχύος προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση την οποία χαρακτηρίζουν «πόλη πυραύλων». Με την κίνηση αυτή φαίνεται να θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, την ώρα που καταγράφονται διεθνώς εκτιμήσεις για πιθανή εκτόνωση της έντασης.

Στο οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο στο οποίο φυλάσσονται και προετοιμάζονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, εκτοξευτές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Οι IRGC συνοδεύουν το υλικό με αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους αντιπάλους τους, υποστηρίζοντας ότι τα ιρανικά οπλικά συστήματα θα προκαλέσουν επιχειρησιακή έκπληξη στο πεδίο.

Στο βίντεο διακρίνονται κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων ο υποστράτηγος Αμπντολαχί και ο διοικητής της Αεροπορικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Σαγιέντ Ματζίντ Μουσάβι, να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και να συνομιλούν με το στρατιωτικό προσωπικό.

Μεταφορά γραμμών παραγωγής στα έγκατα της γης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η στρατηγική της Τεχεράνης επικεντρώνεται στην ταχεία μεταφορά κρίσιμων βιομηχανικών δυνατοτήτων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους:

Οι γραμμές συναρμολόγησης πυραύλων και drones μεταφέρονται σε υπόγειες σήραγγες ώστε να προστατεύονται από αεροπορικές επιδρομές και να συνεχίζεται απρόσκοπτα ο ανεφοδιασμός σε συνθήκες πολέμου.

Η Τεχεράνη διατηρεί βλέψεις για ενίσχυση των εξαγωγών στρατιωτικού υλικού, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από τις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Στρατηγικό μήνυμα προς ΗΠΑ και Ισραήλ

Η δημοσιοποίηση των πλάνων συμπίπτει χρονικά με τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, μολονότι οι γεωπολιτικές τριβές στην περιοχή παραμένουν έντονες.

Μέσω της νέας εγκατάστασης, οι Φρουροί της Επανάστασης επιχειρούν να αποδείξουν ότι διατηρούν ακέραιη τη μαχητική τους ικανότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών τους. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ισχυρισμοί της ιρανικής πλευράς για την πραγματική έκταση, το επίπεδο θωράκισης και την παραγωγική επάρκεια της «πόλης πυραύλων» δεν έχουν καταστεί δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.