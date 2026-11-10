Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο λογιστής που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση «μαμούθ» φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση. Αντίθετα, διαφορετική ποινική μεταχείριση υπήρξε για τέσσερα ακόμη πρόσωπα που απολογήθηκαν, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα υπό περιοριστικούς όρους.

Οι εγγυήσεις και τα περιοριστικά μέτρα

Σε τρεις εκ των κατηγορουμένων ορίστηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ για τον καθένα, παράλληλα με την επιβολή απαγόρευσης αναχώρησης από την ελληνική επικράτεια και την υποχρέωση τακτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.

Αυστηρότεροι ήταν οι όροι για τον τέταρτο κατηγορούμενο, καθώς το ποσό της εγγυοδοσίας διαμορφώθηκε στις 20.000 ευρώ, συνδυαστικά με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ανάλογη υποχρέωση εμφάνισης στις αστυνομικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος είχε αφεθεί νωρίτερα, μετά τη δική του κατάθεση, και ο Ερρίκος Πετιλόν καθώς και ένας 35χρονος.

«Να μην ρίχνουμε τον επιχειρηματικό κόσμο στην πυρά»

Σχολιάζοντας τις δικαστικές εξελίξεις, ο δικηγόρος Ελευθέριος Μπλιόνας, εκπρόσωπος δύο επιχειρηματιών που αφέθηκαν ελεύθεροι, υπογράμμισε:

«Οι εντολείς μου αφέθηκαν ελεύθεροι. Εξαρχής είχαμε δηλώσει πως ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα θα αποτυπώναμε με απόλυτη ειλικρίνεια και στις πραγματικές της διαστάσεις την οποιαδήποτε εμπλοκή μας. Οι δικαστικοί λειτουργοί εξέτασαν τις θέσεις μας και αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους. Επανέλαβα, όπως είχα ξεκαθαρίσει από νωρίς, ότι η είσοδός τους σε αυτή τη δικογραφία προέκυψε λόγω των σοβαρών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία στις επιχειρήσεις τους. Αυτή η συνθήκη αφορά αρκετούς επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη, γι’ αυτό οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει πριν προχωρήσουμε σε γενικευμένους αφορισμούς εις βάρος του εμπορικού κόσμου»

«Η μεγαλύτερη δικογραφία στα χρονικά της πόλης»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος ενός εκ των άλλων κατηγορουμένων, κ. Παπαγερμανός, προανήγγειλε ότι η έρευνα βρίσκεται μόνο στα αρχικά της στάδια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η συγκεκριμένη έρευνα μόλις άνοιξε και φαίνεται να συνιστά τη μεγαλύτερη δικογραφία που έχει καταγραφεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στην αρχή και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας».