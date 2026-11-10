Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε μέσω καταστημάτων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα 2 επιχειρηματίες, 2 λογιστές, ένας δικηγόρος, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν καθώς και όσοι κατελήφθησαν με εταιρείες- φαντάσματα στο όνομά τους.

Ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος έχει την ιδιότητα του λογιστή, νοσηλεύεται φρουρούμενος από χθες σε νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, αν και βάσει προγραμματισμού θα άνοιγε σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Η ογκώδης δικογραφία και οι «αχυράνθρωποι»

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 80 εμφανίζονται να έχουν κομβικό ρόλο, λειτουργώντας κυρίως ως «μπροστινοί» σε 917 εταιρείες που ελέγχθηκαν από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εφάρμοζαν τη μέθοδο του «εταιρικού carousel». Μίσθωναν ακίνητα μεγάλης αξίας και, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εταιρείες με μορφή κελύφους στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές άτομα χαμηλού εισοδήματος. Τα καταστήματα έκοβαν αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό για να αποφεύγουν τη σφράγιση σε ελέγχους, ωστόσο δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους άνοιγαν νέες με την ίδια δραστηριότητα αλλά διαφορετικό ΑΦΜ.

Ενδεικτικά της δράσης του κυκλώματος είναι τα εξής ευρήματα της έρευνας:

Ντελιβεράς με μεικτό μισθό 260 ευρώ, εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Ταμίας με δηλωθέν εισόδημα 4.000 ευρώ, βρέθηκε να συμμετέχει σε 30 εταιρείες με χρέη άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Λαντζέρης μεικτού μισθού 453 ευρώ, εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες που άφησαν οφειλές ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Mεσήλικας ξύπνησε μετά από κώμα στο νοσοκομείο , με 18 εταιρείες να έχουν «φορτωθεί» στο ΑΦΜ του

, με 18 εταιρείες να έχουν «φορτωθεί» στο ΑΦΜ του Άνθρωπος που έχασε το αριστερό του πόδι σε τροχαίο, αναγκάστηκε να αναθέσει τον διαχειριστικό έλεγχο στον λογιστή του. Μήνες μετά και ενώ ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο είχε βρεθεί να κατέχει δεκάδες εταιρείες και να οφείλει εκατομμύρια σε εισφορές και φόρους.

Από την έρευνα προέκυψε μάλιστα ότι το κύκλωμα έκανε χρήση ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν πεθάνει, εκδίδοντας και λαμβάνοντας τιμολόγια μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τα μηνύματα λογιστή – δικηγόρου και η παρέμβαση Πιτσιλή

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα φέρονται να είχαν ένας δικηγόρος και ένας λογιστής. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες τους, ο λογιστής προσφωνούσε τον δικηγόρο ως «αφεντικό» και «αρχηγό», κανονίζοντας μεταξύ τους λεπτομέρειες για τη διαδοχική αλλαγή των «αχυρανθρώπων», ακόμη και με χρήση του gov wallet για να αποφεύγεται η ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσεων.

Για την υπόθεση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη καταθέσει μηνυτήρια αναφορά ζητώντας να διερευνηθεί και τυχόν διαρροή πληροφοριών ενόσω η επιχείρηση εξάρθρωσης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η εμπλοκή ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολίστα

Στην υπόθεση εμπλέκονται τα ονόματα τριών παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και ενός πασίγνωστου μπασκετμπολίστα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η σχέση τους με το κύκλωμα, τουλάχιστον στο διαβιβαστικό προς την εισαγγελία. Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ (μέλος της αποστολής της Εθνικής στο χρυσό Euro2004), Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των κατηγορουμένων της υπόθεσης.