Οι εταιρείες που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα πρέπει να συμμορφώνονται σε νέες δικλίδες ασφαλείας, «δεσμευτικές», όταν δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα (10/11) ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής, ο Άντονι Αλμπανέζι (φωτό).

Η Αυστραλία θα εγκαθιδρύσει νέο φορέα εποπτείας και ελέγχου της ΤΝ, αρμόδιο για την εφαρμογή μέτρων που θα πλαισιώσουν τον τομέα, εξήγησε ο κ. Αλμπανέζι.

«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να υποδυόμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε ότι η τεχνολογία αυτή θα υπηρετεί τα συμφέροντα της Αυστραλίας», τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών στον Τύπο.

Οι νέες δικλίδες ασφαλείας αναμένεται να συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση να αναφέρονται κίνδυνοι που συνδέονται με την ΤΝ και να γίνονται ανεξάρτητες αποτιμήσεις μοντέλων αιχμής.

«Η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος στον τομέα και θέλουμε να εγγυηθούμε ότι θα δρέψει πλήρως τα δυνητικά πλεονεκτήματα της ΤΝ», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Όμως πρέπει να φροντίσουμε ότι θα το κάνουμε σωστά και η κοινωνική συγκατάθεση είναι απόλυτα απαραίτητη», πρόσθεσε.