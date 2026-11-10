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Στην Αττάλεια αφίχθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ (τοπική ώρα) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει, όπου θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Τον Κύπριο Πρόεδρο συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό για Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία Aivo Orav και πρέσβης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέστησαν κατά την υποδοχή του Προέδρου στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία μετέβησαν στο ξενοδοχείο με αυτοκινητοπομπή, στα οχήματα της οποίας αναγράφεται «Αντιπροσωπεία Κύπρου», ενώ εκεί έτυχαν υποδοχής από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη.

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