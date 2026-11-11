Οι μεξικανικές αρχές εμπόδισαν χθες Τρίτη να περάσει καραβάνι περίπου εκατό μεταναστών από την κεντρική Αμερική που ήλπιζαν να φθάσουν στις ΗΠΑ, μερικές ημέρες αφού άλλη ομάδα μπόρεσε να μπει στη χώρα.

Η Εθνική Φρουρά, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και η αστυνομία της πολιτείας Τσιάπας παρέταξαν περιπόλους σε σημεία του δρόμου για να εμποδίσουν τους μετανάστες να συνεχίσουν την πορεία τους αφού διέσχισαν τον ποταμό Σουτσιάτε, στα σύνορα Γουατεμάλας-Μεξικού, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τον μεξικανικό Τύπο.

Οι κεντροαμερικανοί μετανάστες προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, αλλά ήταν περικυκλωμένοι. Περίπου σαράντα από αυτούς τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ταπατσούλα, την πρώτη πόλη μετά τα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Οι μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης δεν απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει να επιβεβαιώσουν τις συλλήψεις.

Το βράδυ της Κυριακής άλλο καραβάνι, περίπου 1.000 μεταναστών, πέρασε τα σύνορα χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Σταμάτησε στην Ταπατσούλα για λίγη ανάπαυση, προτού ξαναπάρει τον δρόμο προς τα σύνορα με τις ΗΠΑ, στο άλλο άκρο της μεξικανικής επικράτειας — μολονότι είναι στην πράξη αποκλεισμένος.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα, στην εξουσία στις ΗΠΑ, απώλεσε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα, ενώ ηττήθηκε επίσης στις αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε πολιτείες-κλειδιά, όπως το Τέξας. Η πολιτική της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει εκμηδενισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και καταδίωξη των μεταναστών χωρίς χαρτιά σ’ όλη τη χώρα, έχει επικριθεί έντονα και θεωρείται πως του κόστισε την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους των ψηφοφόρων με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική.

Πρόκειται για το τέταρτο καραβάνι μεταναστών που ονειρεύονται καλύτερο αύριο στις ΗΠΑ που αναχώρησε από τον Σεπτέμβριο από την κεντρική Αμερική.

Δυο προηγούμενα, στα οποία ενώθηκαν δεκάδες υπήκοοι της Ονδούρας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας και της Νικαράγουας, δεν διένυσαν παρά περίπου 250 χιλιόμετρα στη μεξικανική επικράτεια αφού πέρασαν τα σύνορα.

Κατέληξαν να διαλυθούν προτού βγουν καν από τα διοικητικά όρια της πολιτείας Τσιάπας από τις μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης, που πάντως μοίρασαν σε μέλη τους άδειες προσωρινής διαμονής.

Καραβάνια μεταναστών χωρίς χαρτιά προσπαθούσαν ασταμάτητα να φθάσουν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και επίσης αυτής του δημοκρατικού διαδόχου του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν.