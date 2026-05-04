Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Γερμανίας όταν στο κέντρο της Λειψίας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Γκριμάισε Στράσε, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι Αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολλών τραυματιών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.