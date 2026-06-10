Λουτρό αίματος αποκαλύφθηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη εννέα τραυματίστηκαν μετά από άγρια ένοπλη επίθεση. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε άτυπο οικισμό ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, η μαζική επίθεση έλαβε χώρα στον αυτοσχέδιο οικισμό Jumpers, στην περιοχή του Κλίβελαντ. Η βαριά λίστα θυμάτων επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας σοκ στη χώρα.

Το χρονικό της οργανωμένης επίθεσης

Οι πρώτες αναφορές των διωκτικών αρχών δείχνουν ότι επρόκειτο για μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση από πολυμελή ομάδα ενόπλων.

Οι δράστες, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 άτομα, προσέγγισαν την περιοχή μετακινούμενοι με ένα λευκό ημιφορτηγό/βαν τύπου Toyota Quantum.

Αφού ακινητοποίησαν το όχημα, οι ένοπλοι χωρίστηκαν και εισήλθαν στον οικισμό ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά σημεία πρόσβασης.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε πολλά και διαφορετικά σημεία του οικισμού, προκαλώντας πανικό και εγκλωβίζοντας τους ανυποψίαστους κατοίκους.

Αμέσως μετά το μακελειό, η ομάδα των ενόπλων επιβιβάστηκε ξανά στο ίδιο λευκό όχημα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από αυτή την αιματηρή επίθεση.

Σημειώνεται ότι οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα στη χώρα, συνδεόμενοι συχνά με τη δράση βίαιων τοπικών συμμοριών.