Ένα ιστορικό ρεκόρ που αντέχει από το 1886 κατέρριψε το Τόκιο, καθώς η ιαπωνική πρωτεύουσα κατέγραψε 37 συνεχόμενες ημέρες βροχόπτωσης από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Το πρωτοφανές σερί, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη μητροπολιτική περιοχή και τριπλάσια ποσότητα νερού από το φυσιολογικό, έλαβε τέλος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δίνοντας τη θέση του σε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) και διεθνείς παρατηρητές, το ακραίο αυτό φαινόμενο αποτελεί συνδυαστική συνέπεια του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο και της υπερθέρμανσης των ωκεανών.

Τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) επιβεβαίωσε ότι η περίοδος από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου συνιστά τη μακρύτερη αδιάλειπτη περίοδο βροχοπτώσεων που έχει καταγραφεί στο Τόκιο από τότε που ξεκίνησε η τήρηση επίσημων αρχείων, το 1886.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση στην επιστημονική κοινότητα είναι ο χρόνος εκδήλωσης του φαινομένου. Στην ιαπωνική πρωτεύουσα, η παραδοσιακή περίοδος των μουσώνων και των βροχών περιορίζεται συνήθως στον μήνα Ιούνιο. Φέτος, ωστόσο, οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα ποσοτικά δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας:

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, στο Τόκιο καταγράφηκαν 696,5 χιλιοστά βροχής. Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη από το τριπλάσιο του μέσου όρου για τη συγκεκριμένη εποχή. Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υποδομών, υπερχειλίσεις ποταμών και πλημμυρικά φαινόμενα στη μητροπολιτική περιοχή.

Βίντεο από το βροχερό Τόκιο:

Τι ευθύνεται για τις βροχοπτώσεις 37 ημερών

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν τα ακραία φαινόμενα σε έναν συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο μεταβάλλει τα ατμοσφαιρικά μοτίβα, τους ανέμους και τη μεταφορά νεφώσεων στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Παράλληλα, η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων, ενισχύει την εξατμισοδιαπνοή και κατακρατά μεγαλύτερα ποσά υγρασίας στην ατμόσφαιρα.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας τροφοδοτεί με τεράστια ποσά ενέργειας τα καιρικά συστήματα, καθιστώντας τις βροχοπτώσεις πιο έντονες και καταστροφικές.

Ακραία φαινόμενα και θύματα στην υπόλοιπη Ασία

Η κλιματική ανασταλτικότητα δεν περιορίστηκε στην Ιαπωνία, καθώς ολόκληρη η νοτιοανατολική Ασία δοκιμάζεται από φαινόμενα αυξημένης εντασιμότητας.

Στην Ταϊλάνδη, ένα ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, επηρεάζοντας άμεσα περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ορμητικών χειμάρρων και των κατολισθήσεων.

Πηγές: thejapantimes, bssnews, japantoday