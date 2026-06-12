Την πλήρη ταύτιση των απόψεών του με την πολιτική γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ στο κρίσιμο ζήτημα της αποτροπής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι είναι «εδώ και πάνω από 30 χρόνια…στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως ακύρωσε νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προβλεπόταν να διεξαχθούν τη νύχτα εναντίον του Ιράν, προτού διαβεβαιώσει ότι έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και κάνοντας μάλιστα λόγο περί ενδεχόμενης υπογραφής της κάπου «στην Ευρώπη» μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Ένα μνημόνιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από χώρα της Δύσης, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος τόπος για κάτι τέτοιο.