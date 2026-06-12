Ευθείες βολές κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξαπολύει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της χώρας.

Με σημερινή της ανακοίνωση, η Ένωση επιρρίπτει αποκλειστικά ευθύνες στη διοίκηση για την πρόσφατη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι η κατάσταση θα είχε αποφευχθεί αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες στο σωστό χρόνο.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, το ντόμινο καθυστερήσεων προκλήθηκε από τον συνδυασμό δύο παραγόντων:

Αφενός, το ειδικό αεροσκάφος της ΥΠΑ που ελέγχει από αέρος τα ραδιοβοηθήματα παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και αφετέρου η καθυστερημένη αντίδραση για την εύρεση εναλλακτικής λύσης οδήγησε στο να πραγματοποιηθεί ο περιοδικός έλεγχος των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με αυξημένη τουριστική κίνηση.

«Το αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη υπερβολικών καθυστερήσεων που είχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών και οδήγησαν στην ταλαιπωρία των επιβατών» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ένωση ξεκαθαρίζει ότι οι ελεγκτές της Προσέγγισης Αθηνών και του Πύργου Ελέγχου του ΔΑΑ διαχειρίστηκαν την κατάσταση με απόλυτο επαγγελματισμό και ασφάλεια, παρά τον τεράστιο όγκο εργασίας και τις εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτο το να μετακυλίονται οι συνέπειες των διοικητικών λαθών στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι είχαν προειδοποιήσει γραπτώς τη διοίκηση ήδη από το 2025 για τον κίνδυνο καθήλωσης του αεροσκάφους, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα.

Τα 3 «καυτά» ερωτήματα προς τον Διοικητή της ΥΠΑ

Η ΕΕΕΚΕ καλεί τον Διοικητή της Υπηρεσίας να αναλάβει τις ευθύνες του και να απαντήσει δημόσια στα εξής:

-Γιατί παραμένει καθηλωμένο το αεροσκάφος της ΥΠΑ και ποιος φέρει την ευθύνη για την έλλειψη των ανταλλακτικών;

-Γιατί δεν είχε προγραμματιστεί νωρίτερα ο έλεγχος των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Αθήνας;

-Γιατί οι έλεγχοι δεν έγιναν σε ώρες χαμηλής κίνησης (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας), όπως εφαρμόζεται στα μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού, αντί να γίνονται σε ώρες αιχμής;