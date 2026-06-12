Σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών (μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα) και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 26χρονος οδηγός. Ο νεαρός συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/6) στα Πεύκα, έχοντας διαπράξει μια σειρά από σοβαρότατες τροχονομικές παραβάσεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να τρέχει στη λεωφόρο Παπανικολάου με την ταχύτητα των 128 χλμ./ώρα, σε έναν δρόμο όπου το ανώτατο όριο είναι μόλις 50 χλμ./ώρα. Όταν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος το αγνόησε και συνέχισε την πορεία του.

Όταν τελικά ακινητοποιήθηκε, ο έλεγχος των αστυνομικών αποκάλυψε ένα απίστευτο σκηνικό. Το αλκοτέστ με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξε διαδοχικές μετρήσεις 0,68 και 0,64 mg/l.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο, πάλι λόγω υπερβολικής ταχύτητας, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν είχε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα στην εξάτμιση, ενώ ήταν και ανασφάλιστο.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 26χρονος προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση, δηλώνοντας: «Ζητώ συγγνώμη, είχα πιει 5-6 μπύρες, ήμουν με την κοπέλα μου στο σπίτι. Πήγα να αγοράσω από μίνι μάρκετ της περιοχής αναψυκτικό και ποπ κόρν».

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, καθώς και για απείθεια στο σήμα των αστυνομικών.

Μετά την καταδίκη του, ο 26χρονος άσκησε έφεση, η οποία είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι η υπόθεσή του να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό.