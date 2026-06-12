Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υγειονομική κρίση στο Κονγκό, καθώς η επιδημία του ιού Έμπολα συνεχίζει να επεκτείνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι η νόσος όχι μόνο παρουσιάζει σταθερή αύξηση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων, αλλά πλέον εξαπλώνεται και σε νέες γεωγραφικές ζώνες, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες περιορισμού της.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη φύση του συγκεκριμένου ιού. Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας και επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι αρχές έχουν καταγράψει συνολικά 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ οι απώλειες ανθρώπινων ζωών έχουν φτάσει ήδη τις 136.

Η έξαρση αυτή οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος «Μπουντιμπουγκιό» του ιού Έμπολα, το οποίο προκαλεί έντονο προβληματισμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ο βασικότερος λόγος ανησυχίας των υγειονομικών αρχών είναι ότι για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο εμβόλιο, ούτε κάποια εγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση της επιδημίας στο πεδίο να αποτελεί μια τεράστια πρόκληση.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα αυτά έχουν καταγραφεί στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά κρούσματα έχουν πλέον καταγραφεί σε 34 υγειονομικές ζώνες που είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου, πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

«Σχεδόν κάθε μέρα, κρούσματα εντοπίζονται σε νέες υγειονομικές ζώνες, κάτι που αντικατοπτρίζει τόσο το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας –πιθανόν μεγαλύτερο από αυτό που εντοπίζεται σήμερα –και τη μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού», προειδοποίησε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Ολιβιέ λε Πολέν, επικεφαλής της μονάδας Επιδημιολογίας και Ανάλυσης για τις παρεμβάσεις του ΠΟΥ, μιλώντας από το Μπένι, στο Βόρειο Κίβου.

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα «διαθέτει ωστόσο γερή πείρα στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις ζώνες που πλήττονται σήμερα».

Ως εκ τούτου «η απάντηση πρέπει πρωτίστως να ενισχύει το ήδη υπάρχον και έμπειρο προσωπικό και δυνατότητες», σημείωσε ο Ολιβιέ λε Πολέν.

«Έχουμε ακόμη τυφλά σημεία σε ορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Το ακριβές μέγεθος της επιδημίας παραμένει αβέβαιο. Μια καλύτερη εικόνα θα εξασφαλιστεί όσο θα εξακολουθούν να ενισχύονται η επιτήρηση, η ιχνηλάτηση των επαφών και οι δυνατότητες διάγνωσης, ιδίως στο Βόρειο Κίβου», συνέχισε.

Όσον αφορά την ιχνηλάτηση των επαφών, «η κατάσταση βελτιώνεται (…) Φτάνουμε πλέον σε λίγο πάνω από το 70% των επαφών που έχουν ιχνηλατηθεί σωστά, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει μια σαφή βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από μία ή δύο εβδομάδες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.