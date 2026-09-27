Εφιαλτική ήταν η νύχτα για τη Νότια Αφρική, καθώς τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές, μαζικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε χώρους διασκέδασης κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Στο πρώτο συμβάν, οκτώ βαριά οπλισμένοι άνδρες με τυφέκια εφόδου AK-47 και πιστόλια εισέβαλαν σε μπαρ στην κωμόπολη Γουέντελα, δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, εκτελώντας εν ψυχρώ 17 άτομα, αφού πρώτα λήστεψαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο ένοπλο χτύπημα σε χώρο ψυχαγωγίας στο Λιουάντλ του Κέιπ Τάουν αφήνει πίσω του άλλους 10 νεκρούς, με την αστυνομία να εξαπολύει γιγαντιαίο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Το μακελειό στη Γουέντελα: 17 νεκροί και 15 τραυματίες

Η πρώτη και πιο φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος) το βράδυ του Σαββάτου, στην κωμόπολη Γουέντελα της επαρχίας Γκαουτένγκ, στα δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας της Νότιας Αφρικής (SAPS), ομάδα οκτώ ενόπλων, οπλισμένων με πολεμικά τυφέκια τύπου AK-47 και ημιαυτόματα πιστόλια, προσέγγισε την τοπικό μπαρ, αρχικά άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό συνεχίζοντας τη δολοφονική επίθεση.

Προτού τραπούν σε φυγή, οι δράστες αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνα, σε κάποια από τα θύματα. Στη συνέχεια, πυρπόλησαν δύο οχήματα στο σημείο και διέφυγαν με δύο άλλα αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων.

Από τους καταιγιστικούς πυροβολισμούς πέθαναν 17 άνθρωποι, 13 άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ άλλοι 15 διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία με βαριά τραύματα.

Δεύτερο χτύπημα στο Κέιπ Τάουν: 10 νεκροί στο Λιουάντλ

Ένα δεύτερο μαζικό επεισόδιο με πυροβολισμούς ξέσπασε στις 01:46 τα ξημερώματα της Κυριακής στην επαρχία του Δυτικού Ακρωτηρίου.

Ένοπλοι εισέβαλαν σε χώρο ψυχαγωγίας στην κωμόπολη Λιουάντλ (Lwandle), έξω από το Κέιπ Τάουν, και γάζωσαν τους πελάτες.

Ο τραγικός απολογισμός στο Κέιπ Τάουν είναι 5 νεκροί επί τόπου, 5 τραυματίες οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο και τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα που νοσηλεύονται φέροντας τραύματα από σφαίρες.

Βίντεο από τους πυροβολισμούς σε χώρο ψυχαγωγίας στο Λιουάντλ:

Το «αγκαθωτό» υπόβαθρο της εγκληματικότητας

Η Αστυνομία της Νότιας Αφρικής έχει κινητοποιήσει εξειδικευμένες μονάδες ντετέκτιβ και τακτικές ομάδες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και στις δύο υποθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ τα ακριβή κίνητρα των επιθέσεων παραμένουν άγνωστα.

Τα φονικά αυτά χτυπήματα έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από παρόμοιες τραγωδίες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, εκτελέστηκαν σε πάρτι σε σπίτι στην περιοχή Κουαμακούθα της επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ.

Η Νότια Αφρική, μια χώρα 62 εκατομμυρίων κατοίκων, μαστίζεται από εκτός ελέγχου εγκληματικότητα, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με περίπου 60 δολοφονίες καθημερινά.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί σε μπαρ και χώρους ψυχαγωγίας (γνωστά ως shebeens) αποδίδονται συχνά σε:

Πόλεμο συμμοριών για τον έλεγχο των περιοχών.

για τον έλεγχο των περιοχών. Εκβιασμούς και προστασία σε τοπικές επιχειρήσεις.

σε τοπικές επιχειρήσεις. Ανταγωνισμό στο παράνομο εμπόριο αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η κατάσταση θεωρείται τόσο έκρυθμη ώστε τον περασμένο Μάρτιο ο πρόεδρος της χώρας, Σίριλ Ραμαφόσα, αναγκάστηκε να αναπτύξει δυνάμεις του στρατού σε εστίες βίας στο Γιοχάνεσμπουργκ, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την εθνική ασφάλεια.

#sapsGP [GAUTENG POLICE LAUNCH MANHUNT AFTER 17 PEOPLE KILLED IN WEDELA TAVERN SHOOTING] Gauteng police have launched a manhunt for eight unidentified armed men following a deadly shooting at a tavern in Extension 3, Wedela, West Rand District, on Saturday, 26 September 2026, at… pic.twitter.com/2G4jNsYcU6 — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) September 27, 2026

#sapsWC [SVC-LED TEAM ESTABLISHED TO PROBE AFTER 10 KILLED AND 11 INJURED IN LWANDLE SHOOTING INCIDENT] Western Cape Provincial Commissioner, Lt General Sizakhele Dyantyi has established a multi-disciplinary team led by serious violent crime detectives to investigate after 10… pic.twitter.com/73c13cBCLO — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) September 27, 2026

[𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇] 𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐋𝐰𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞, 𝐂𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐨𝐰𝐧. 𝟏𝟏 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐫𝐞𝐝 pic.twitter.com/R6Vx7R7ZxC — Veve (@LudidiVelani) September 27, 2026

Πηγές: Thedailystar, independent, DW