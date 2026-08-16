Ο νέος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στην Κολομβία, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ζήτησε χθες Σάββατο από τον σύμμαχό του, τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει στην αναστολή των τελωνειακών δασμών στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του, μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε αυτή την εβδομάδα.

«Του ζήτησα να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των υψηλών τελωνειακών δασμών που πλήττουν τα κολομβιανά προϊόντα για να ανακουφιστούν οι επιχειρηματίες μας, οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας των συνεπειών του σεισμού», ανέφερε ο νέος αρχηγός του κράτους μέσω X.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα της χώρας αυξήθηκαν από το 10 στο 12,5% στα τέλη Ιουλίου, εξαιρουμένων ορισμένων ειδών όπως ο καφές και το πετρέλαιο.

Η αύξηση των τελωνειακών δασμών τέθηκε σε εφαρμογή την 24η Ιουλίου. Αντικατέστησαν τον γενικό δασμό που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια σημείωσε πως μίλησε περίπου δέκα λεπτά με τον ομόλογό του Τραμπ, ο οποίος του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που προκάλεσε ο σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τη Δευτέρα.

«Η συζήτηση ήταν πολύ φιλική και εγκάρδια», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας.

«Του είπα ότι έχουμε τεράστια πρόκληση μπροστά μας: να ανοικοδομήσουμε την Κολομβία εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης και αποκαλυπτικής οικονομικής κατάστασης που παρέλαβα».

Ο σεισμός της Δευτέρας προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε πόλεις της δυτικής Κολομβίας, ειδικά στην Κάλι και στην Περέιρα, αφήνοντας πίσω σχεδόν 300 νεκρούς, τουλάχιστον 320 αγνοούμενους και σχεδόν 4.000 τραυματίες. Περίπου 13.000 κτήρια καταστράφηκαν εν μέρει ή ολοσχερώς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια προεκλογικά τον υποψήφιο της δεξιάς δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχο δικηγόρο και επιχειρηματία.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, ο νέος αρχηγός του κράτους, που διαδέχτηκε τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, ενέταξε την Κολομβία στη λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία που ίδρυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, όπως και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου κυβερνά η δεξιά, όπως η Αργεντινή, ο Ισημερινός και το Σαλβαδόρ, μεταξύ άλλων.

Τα κράτη μέλη της προβλέπεται να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία των δικαστικών συστημάτων τους και των δυνάμεων ασφαλείας τους για την πάταξη της διασυνοριακής εγκληματικότητας.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σχεδιάζει στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για να ενισχυθεί ο πόλεμος με τα κινήματα ανταρτών που δρουν στην Κολομβία.