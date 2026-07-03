Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε χθες Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον «υποστηρίζει το δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων», καθώς η σύγκρουση της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας με το γειτονικό Αφγανιστάν συνεχίζεται.

«Ο πακιστανικός λαός έχει υποφέρει τα πάνδεινα» εξαιτίας ενεργειών «τρομοκρατών», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, άλλοτε σύμμαχοι, εμπλέκονται τους τελευταίους μήνες σε συγκρούσεις που κορυφώθηκαν τον Φεβρουάριο και χαρακτηρίστηκαν οι χειρότερες εδώ και χρόνια.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 28 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 49 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Πακιστάν σε επαρχίες του Αφγανιστάν κοντά στα σύνορα.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανέφερε την Τρίτη πως εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στο Πακιστάν, ενώ το Ισλαμαμπάντ αντέτεινε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 4 «στοιχειώδη» drones του «καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν» στους αιθέρες της επαρχίας Μπαλουτσιστάν.

Το Πακιστάν, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο, διαθέτει στρατιωτικές δυνατότητες που δεν χωρούν σύγκριση με αυτές του Αφγανιστάν.

Όμως οι Ταλιμπάν, που επανήλθαν στην εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο 2021, είναι εξαιρετικά ικανοί στις τακτικές ανταρτοπολέμου, ενώ είναι σκληραγωγημένοι από δεκαετίες μαχών με τον στρατό των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το Πακιστάν χαρακτηρίζεται σημαντικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον εκτός NATO και η σχέση βελτιώθηκε περαιτέρω αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Το Ισλαμαμπάντ εξάλλου διαδραματίζει καίριο μεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τρομοκρατική οργάνωση.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Ταλιμπάν πως προσφέρουν καταφύγιο σε εξτρεμιστές που απεργάζονται επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος.

Η Καμπούλ απορρίπτει την κατηγορία, λέει πως η δράση ένοπλων οργανώσεων στο Πακιστάν είναι εσωτερικό πρόβλημα του Ισλαμαμπάντ και κατηγορεί την πακιστανική κυβέρνηση πως προσπαθεί να αποποιηθεί αποκλειστικά δικές της ευθύνες.