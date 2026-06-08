Σε μια κίνηση με έντονο συμβολικό και οικονομικό χαρακτήρα προχωρά η πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, επιδιώκοντας να δώσει το παράδειγμα της δημοσιονομικής αυτοσυγκράτησης στους πολίτες της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, οι βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μια δραστική μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους, η οποία αγγίζει το 40%, ανταποκρινόμενοι στο γενικότερο κάλεσμα για περιστολή των κρατικών δαπανών.

«Πρόκειται για σεμνότητα», δήλωσε ο συντηρητικός πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα στο RTL προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες, σύντομα μετά τη νίκη του στις βουλευτικές του Απριλίου.

Από τον επόμενο μήνα, ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε, παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενοίκιο γραφείου, στέγαση και προσωπικό.

Ο Πίτερ Μαγιάρ συνέδεσε αυτήν τη μεταρρύθμιση με την αναγκαία εξοικονόμηση χρημάτων που πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο λιτότητας και της μάχης κατά της διαφθοράς σε αυτήν τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των 16 χρόνων διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, η διαφθορά στοίχισε τουλάχιστον 186 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Φερένκ Μπίρο, τον επικεφαλής της Αρχής για την Ακεραιότητα, έναν κρατικό οργανισμό.