Σύμφωνα με τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, έγγραφο το οποίο αποκαλύπτεται απόψε σε εκπομπή του δημόσιου ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre, αποδεικνύει ότι μετά την εκτέλεση του Μπενίτο Μουσολίνι, τρεις αντάρτες παρτιζάνοι παρέδωσαν τα μυστικά αρχεία του στις βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τριάντα επτά φακέλους απόρρητων ντοκουμέντων με αλληλογραφία του φασίστα δικτάτορα, που ο ίδιος θεωρούσε καθοριστικής σημασίας. Το συγκεκριμένο έγγραφο που συντάχθηκε στις 18 Μαΐου του 1945, από Συνταγματάρχη των βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχείο του Λονδίνου και έχει, πλέον, αποχαρακτηρισθεί.

Το επίμαχο ντοκιμαντέρ «Μουσολίνι – Οι κρυμμένες αλήθειες»

«Ο φασισμός τελείωσε πριν από ογδόντα χρόνια, αλλά γνωρίζουμε όλη την αλήθεια για το τέλος του Μουσολίνι;». Αυτό αναρωτιέται ο Μάσιμο Τζιλέτι, ο οποίος μαζί με την Εμανουέλα Ιμπαράτο και υπό τη σκηνοθετική επίβλεψη του Βίτο Φοντερά δημιούργησε το «Μουσολίνι – Οι κρυμμένες αλήθειες» (Mussolini – Le verità nascoste).

Πρόκειται για ένα «ντοκιμαντέρ» – που θα μεταδοθεί στις 21:15 και ξεκινά από τη μυστηριώδη αλληλογραφία μεταξύ του Βρετανού Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ και του Ντούτσε, για να διερευνήσει τη σημασία της, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν βρέθηκε ποτέ.

«Με την πάροδο των ετών εντελώς αντικρουόμενες μαρτυρίες έχουν διαδεχθεί η μία την άλλη», εξηγεί ο Τζιλέτι στο κρατικό Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANSA. «Έγγραφα που εντοπίστηκαν και μετά εξαφανίστηκαν, κρυμμένα χαρτιά που αφηγούνται άβολες αλήθειες. Αυτό με ώθησε να προσπαθήσω να διαλευκάνω αμφιβολίες και μυστήρια γύρω από μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη σελίδα της ιστορίας μας. Το αφήγημα αυτό εμπλουτίζει η ανακάλυψη, τόσο στο Βατικανό, όσο και στην Αγγλία, εγγράφων για τα οποία δεν θα αποκαλύψω τίποτα εκ των προτέρων», λέει ο ίδιος.

«Έχει αρθεί το απόρρητό τους, είναι πολύ σημαντικά και ανοίγουν νέα σενάρια. Εγώ ο ίδιος, ολομόναχος, πήγα στην Αλβανία, στο μέρος όπου φυλάσσεται το υποπολυβόλο που σκότωσε τον Μπενίτο Μουσολίνι. Οι Ιταλοί κομμουνιστές το εξαφάνισαν, τη στιγμή που, το 1957, οι ηγέτες των παρτιζάνων οδηγήθηκαν σε δίκη για την εξαφάνιση του Χρυσού του Ντόνγκο (Oro di Dongo). Εκείνη τη στιγμή, το υποπολυβόλο αποτελούσε αποδεικτικό στοιχείο και ανακάλυψα ότι μεταφέρθηκε στην Αλβανία, μέσα σε μια διπλωματική βαλίτσα», προσθέτει.

Μεταξύ των καλεσμένων που θα συνομιλήσουν με τον παρουσιαστή είναι ο Τζάνι Ολίβα, ένας από τους βαθύτερους γνώστες της περιόδου, ο οποίος έχει επίσης μια αριστερή οπτική και γι’ αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με έναν άλλον δημοσιογράφο και μελετητή, τον Ρομπέρτο Φεστοράτσι. Ενώ στον Μικέλε Σαντόρο, ο Τζιλέτι θα θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα: γιατί δεν υπήρξε μια ιταλική Νυρεμβέργη; Γιατί εκτελέστηκαν αμέσως και με τόσο μεγάλη ταχύτητα οι κορυφαίοι ιεράρχες του φασισμού και ο Μουσολίνι;.

Για τα θέματα αυτά θα μιλήσουν επίσης ο Μπρούνο Βέσπα , η δοκιμιογράφος Μιρέλα Σέρι , η ερευνήτρια Βαλεντίνα Κ. Ντε Σάντις και ο Ρίτσαρντ Τόι από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Ο Βιτόριο Φινέσκι , ιατροδικαστής στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης, θα πραγματοποιήσει «μια μορφή εικονικής νεκροψίας, μέσα από τις φωτογραφίες των όσων έγιναν στον Μουσολίνι», συνεχίζει ο Τζιλέτι.

«Έτσι ώστε να καταλάβουμε με ποιο όπλο επλήγη και τι ώρα». Στη συνέχεια θα παρέμβει η εγγονή του Ντούτσε, Έντα Νέγκρι Μουσολίνι, η οποία «μιλάει για τη γιαγιά της, τη Ρακέλε (Rachele), που τη μεγάλωσε, προσφέροντας μια προνομιακή ματιά: εξηγεί ότι η Ρακέλε προσευχόταν πάντα για την Κλαρέτα Πετάτσι , επειδή είχε μείνει δίπλα στον άνδρα που αγαπούσε».

Ο Κάρλο Αλμπέρτο Μπιτζίνι, εγγονός του ομώνυμου Υπουργού Παιδείας της Ιταλικής Κοινωνικής Δημοκρατίας (Δημοκρατίας του Σαλό), μιλάει για τον πρόγονό του, «έναν φωτισμένο φασίστα», σχολιάζει ο Τζιλέτι, «τον οποίο ο Μουσολίνι εμπιστευόταν τυφλά» και ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένους, θα μπορούσε να είχε κρύψει «την περίφημη αλληλογραφία Τσόρτσιλ-Μουσολίνι».

Όσον αφορά το μέλλον του στη Rai, ο Τζιλέτι δηλώνει «αισιόδοξος» και ευελπιστεί «ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα ανανεωθεί» το συμβόλαιό του. Στο μεταξύ, καταλήγει, «τώρα σκέφτομαι τον Μουσολίνι».

Τι αναφέρει η εφημερίδα La Stampa

Στις 28 Απριλίου του 1945 ο Μουσολίνι και η ερωμένη του, Κλαρέτα Πετάτσι, εκτελέσθηκαν από τους παρτιζάνους στο Τζουλίνο ντι Μετζέγκρα, έξω από το Κόμο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα La Stampa, o υπεύθυνος των βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην Ρώμη, έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Πρεσβεία του, με το οποίο πληροφορήθηκε ότι τρεις αρχηγοί των ανταρτών, που είχαν καθοριστικό ρόλο στην σύλληψη του ιδρυτή του φασισμού, είχαν στα χέρια τους τεράστιου βάρους έγγραφα, τα οποία είχαν εξασφαλίσει κατά την φάση της σύλληψης του Μπενίτο Μουσολίνι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προϋποθέσεις που έθεσαν οι τρεις αντάρτες, φέρονται να ήταν οι εξής: τα συγκεκριμένα έγγραφα να μην χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ιταλίας, όπως και να μπορέσουν να τα παραδώσουν σε έναν Βρετανό, ανώτερο αξιωματικό. Σε ό,τι αφορά, δε, το μέλλον δύο εκ των τριών ανταρτών, ένας ζήτησε να μπορέσει να κληθεί στην Μεγάλη Βρετανία και να προσληφθεί από επιχείρηση κατασκευής αεροσκαφών ή από την βρετανική Πολεμική Αεροπορία, και ο δεύτερος -ο οποίος ήταν γιατρός- να λάβει βρετανική υπηκοότητα.

Όπως γράφει η La Stampa, «ο υπεύθυνος των βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών αποδέχθηκε άμεσα τα πρώτα δύο αιτήματα και φάνηκε πρόθυμος να συζητήσει το τρίτο», το οποίο αφορούσε προσωπικού είδους υποθέσεις.

Ο προσωπικός οδηγός του Μουσολίνι είχε υποστηρίξει ότι τα έγγραφα αυτά συμπεριελάμβαναν την απόρρητη αλληλογραφία του Ιταλού δικτάτορα με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Ουδείς γνωρίζει πού βρίσκονται, πλέον, τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα. Η αποκάλυψη της τηλεόρασης της Rai αναμένεται να προκαλέσει σειρά νέων τοποθετήσεων ιστορικών και αναλυτών, από την στιγμή που η όλη αυτή υπόθεση συνδέεται άμεσα με μία από τις κρισιμότερες φάσεις της ιταλικής Ιστορίας του περασμένου αιώνα.