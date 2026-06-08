Σε μια πρωτοφανή και εξαιρετικά δυναμική παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να ανακόψει το νέο κύμα γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, μετά το μπαράζ ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ και τις ισραηλινές στρατιωτικές απαντήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ταυτόχρονα μηνύματα τόσο προς το Τελ Αβίβ όσο και προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας με απόλυτο τρόπο ποιος έχει τον πρώτο λόγο στις διπλωματικές ισορροπίες της περιοχής.

Αυστηρό μήνυμα στο Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου δεν έχει επιλογή»

Μιλώντας νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε απόλυτος σχετικά με την επιρροή της Ουάσιγκτον πάνω στην ισραηλινή ηγεσία. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα αναγκαστεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.

«Δεν θα έχει καμία επιλογή», υπογράμμισε ο Τραμπ. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Εκείνος δεν παίρνει τις αποφάσεις».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε στο Fox News την πρόθεσή του να επικοινωνήσει άμεσα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό προκειμένου να τον πιέσει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει περαιτέρω αντίποινα. «Θα καλέσω τον Μπίμπι αμέσως τώρα και θα του πω να μην ανταποδώσει. Και οι δύο πλευρές έκαναν αυτό που ήθελαν. Το Ισραήλ έκανε το χτύπημά του και το Ιράν έκανε το δικό του. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα», τόνισε.

Τελεσίγραφο στην Τεχεράνη: «Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά»

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ στράφηκε και κατά της ιρανικής ηγεσίας, καλώντας την να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας, πριν από την τελευταία πυραυλική επίθεση της Κυριακής, η οποία παραβίασε την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί στις αρχές Απριλίου.

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: ρίξατε τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως η νέα αυτή ανάφλεξη δεν πρόκειται να αλλάξει την πάγια επιδίωξή του για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. «Νομίζω ότι η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή που η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, με την εκεχειρία να κρέμεται από μια κλωστή. Τα ιρανικά πλήγματα -τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποτυχημένα- πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε προηγούμενο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, προκαλώντας άμεση νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Η στάση που θα κρατήσει το Τελ Αβίβ τα επόμενα 24ωρα απέναντι στις πιέσεις του Λευκού Οίκου θα αποτελέσει το απόλυτο τεστ για το μέγεθος της επιρροής που διατηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ στους συμμάχους του στην περιοχή.

(Με πληροφορίες από: ΑΠΕ / Financial Times / Fox News / Axios)