Σε μια σαφή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος προχώρησε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA), στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά και με σαφείς αποδέκτες στην Ταϊβάν και τη Δύση.

Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρέθηκαν οι μονάδες πυραυλικού πυροβολικού, οι οποίες θεωρούνται το «βαρύ πυροβολικό» της κινεζικής στρατιωτικής μηχανής. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, οι στρατιώτες των επίλεκτων ταξιαρχιών έχουν επιδοθεί σε μια εξαντλητική εντατικοποίηση της πολεμικής τους ετοιμότητας, με στόχο να αποτελέσουν το «ισχυρό χαρτί» του Πεκίνου σε επιχειρήσεις πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Η κινητικότητα αυτή δεν θεωρείται τυχαία από τους αναλυτές, καθώς λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στα Στενά της Ταϊβάν. Η κινεζική ηγεσία, μέσω αυτών των ασκήσεων, υπογραμμίζει την ικανότητά της να καταφέρει καίρια πλήγματα ακριβείας από μεγάλες αποστάσεις, θωρακίζοντας τις στρατηγικές της επιδιώξεις στην περιοχή.

Η αφοσίωση των μονάδων πυροβολικού στην τελειοποίηση των τακτικών «fire strike» καταδεικνύει ότι η Κίνα δεν περιορίζεται πλέον σε συμβατικές ασκήσεις, αλλά προετοιμάζεται για σενάρια υψηλής έντασης, καθιστώντας σαφές ότι η επιχειρησιακή της ετοιμότητα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

