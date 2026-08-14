Οι Αρχές του Περού κήρυξαν χθες Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο ένα τρίτο των δήμων της χώρας, εξαιτίας του «πολύ υψηλού κινδύνου» ξηρασίες, οφειλόμενες στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, να πλήξουν τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού.

Στο Περού, το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες κατά τόπους. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά πάνω από 600 από τους περίπου 1.800 δήμους της χώρας και σκοπός της είναι ιδίως να «προστατευτεί η διατροφική ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του υπουργικού συμβουλίου.

Το μέτρο υποχρεώνει τις τοπικές αρχές να συντονίζουν με την κεντρική κυβέρνηση ενέργειες πρόληψης και αποκατάστασης εξαιτίας του «πολύ υψηλού κινδύνου για τον πληθυσμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Οι περισσότεροι δήμοι που αφορά το μέτρο βρίσκονται σε τομείς των Άνδεων και του Αμαζονίου στη χώρα.

Οι Αρχές του Περού ήδη είχαν κηρύξει στις αρχές Ιουλίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπου 800 δήμους, κυρίως παραθαλάσσιους, μπροστά στον «άμεσο κίνδυνο» πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

Η νέα πρόεδρος της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, στην εξουσία 15 μέρες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία επιτροπής με σκοπό να επιταχυνθούν οι εργασίες και οι ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα ενόψει των συνεπειών του Ελ Νίνιο.

Το 2023, πλημμύρες και κατολισθήσεις, που επιτάθηκαν από το Ελ Νίνιο, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 99 ανθρώπους στο Περού.

Πάνω από 9,3 εκατομμύρια Περουβιανοί είναι εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων συνδεόμενων με το Ελ Νίνιο, σύμφωνα με το περουβιανό κέντρο εκτίμησης, πρόληψης και μείωσης του κινδύνου καταστροφών (CENEPRED).

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP