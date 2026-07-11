Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια διακομματική ομάδα τεσσάρων γερουσιαστών ανακοίνωσε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, ότι εξασφάλισε τη συγκατάθεση του Λευκού Οίκου για την προώθηση της σχετικής νομοθεσίας στο Κογκρέσο, ανατρέποντας το προηγούμενο μπλοκάρισμα που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε κοινό τους ανακοινωθέν, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκρέιαμ και Ρότζερ Γουίκερ, μαζί με τους Δημοκρατικούς συναδέλφους τους Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ και Τζιν Σαχίν, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επιτρέπει πλέον την προώθηση της επικαιροποιημένης πρότασης νόμου.

«Σε μια περίοδο που η Ρωσία εντείνει τη σφαγή αμάχων, είναι επιτακτική ανάγκη η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία να συνεργαστούν για τη δημιουργία εργαλείων που θα αναγκάσουν όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τροφοδοτώντας την πολεμική μηχανή του Πούτιν, να πληρώσουν βαρύ τίμημα», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά οι τέσσερις γερουσιαστές.

Μετά τη συναίνεση της εκτελεστικής εξουσίας, οι νέες κυρώσεις, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αναμένεται να υπερψηφιστούν από τη Γερουσία με ευρεία πλειοψηφία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το παρασκήνιο της αμερικανικής στρατηγικής

Η στροφή αυτή της κυβέρνησης Τραμπ είχε διαφανεί από τα μέσα Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει έτοιμος να επαναφέρει τα μέτρα που στοχεύουν το ρωσικό πετρέλαιο.

Το προηγούμενο διάστημα, οι ΗΠΑ είχαν επιλέξει να αναστείλουν ορισμένους από τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτό το προσωρινό «πάγωμα» είχε ως πρωταρχικό στόχο να συγκρατήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου παγκοσμίως, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί λόγω της παράλληλης πολεμικής σύρραξης με το Ιράν.

Η πίεση πάντως από το νομοθετικό σώμα ήταν έντονη εδώ και καιρό. Ήδη από τον Μάιο του 2025, περισσότεροι από 80 γερουσιαστές είχαν συνυπογράψει πρόταση νόμου για την επιβολή νέων κυρώσεων, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην απροθυμία της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο στα ουκρανικά εδάφη.