Ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο προετοιμάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και απαιτεί από το Ιράν να παρέχει “συγκεκριμένες πληροφορίες” για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί, αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, έχει ήδη αποσταλεί στα κράτη-μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ), ενόψει της προγραμματισμένης τριμηνιαίας συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

Το κείμενο, το οποίο περιήλθε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου , σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το Ιράν υποχρεούται να παράσχει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας «συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες για τον απολογισμό του πυρηνικού υλικού, καθώς και για τις ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις» που βρίσκονται στην επικράτειά του και καλείται «να καταστήσει δυνατή για τη ΔΥΑΕ κάθε πρόσβαση που θα απαιτήσει για την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών», υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει «χωρίς καμία καθυστέρηση».