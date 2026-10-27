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Γέφυρα στο νότιο τμήμα του Κιέβου, μέρος σημαντικού άξονα για τις μεταφορές, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσα Βιτάλι Κλίτσκο.
«Επιδρομή έπληξε τη γέφυρα Πιβντένι. Οι υποδομές του μετρό πάνω στη γέφυρα επίσης υπέστησαν ζημιές», ανέφερε μέσω Telegram, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε στόχος τουλάχιστον 10 ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, κατά την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.