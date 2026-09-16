Σε πολιτική αλλαγή οδηγείται η Σουηδία, καθώς η κεντροαριστερή αντιπολίτευση κατάφερε να επικρατήσει του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού, έπειτα από μια εκλογική μάχη που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει η σουηδική κρατική τηλεόραση (SVT), με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99%, η συμμαχία υπό την ηγεσία της Σοσιαλδημοκράτισσας Μαγκνταλένα Άντερσον συγκεντρώνει 175 από τις συνολικά 349 έδρες του κοινοβουλίου, γεγονός που σηματοδοτεί την αλλαγή σκυτάλης στη διακυβέρνηση της χώρας.

Στον αντίποδα, ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού, Ουλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχε και το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, περιορίζεται στις 174 έδρες. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ είναι απειροελάχιστη, καθώς το απόγευμα (18:47 τοπική ώρα, 19:47 ώρα Ελλάδας) μόλις 29.169 ψήφοι χώριζαν τις δύο πλευρές.

Αναλύοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το δίκτυο SVT εκτιμά πως το αποτέλεσμα έχει πλέον «κλειδώσει», μεταδίδοντας χαρακτηριστικά: «Η πιθανότητα ανατροπής σε αυτό το στάδιο (της καταμέτρησης) είναι τόσο χαμηλή που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η αντιπολίτευση θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σουηδική εκλογική αρχή, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία ενσωματώνοντας τα ψηφοδέλτια που έφτασαν με καθυστέρηση από το εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις ψήφους των Σουηδών του εξωτερικού. Όπως έχει γίνει γνωστό, η οριστική και επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.