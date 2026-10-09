Ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ γιόρτασε την Τετάρτη τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο σπίτι του Ρώσου προέδρου, αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ (n-tv, Der Spiegel, BILD), επικαλούμενα ανακοίνωση του Κρεμλίνου στην πλατφόρμα Telegram.

«Ο πρόεδρος πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν στη Μόσχα την Τετάρτη το πρωί και κάλεσε τον παλιό του φίλο στο σπίτι του», γράφει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου κάτω από φωτογραφία, στην οποία εικονίζονται οι δύο άνδρες σε εγκάρδιο εναγκαλισμό.

Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Σρέντερ γιόρτασε την ημέρα της Γερμανικής Ενότητας στη Βρέμη, μαζί με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διορίστηκε πρόσφατα στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής θυγατρικής της γερμανικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Globus και την Τετάρτη επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγό του ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και επευφημίες από τους εργαζόμενους.