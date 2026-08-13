Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln», με τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να περιγράφουν ένα πλήρωμα περίπου 5.000 ναυτικών και πεζοναυτών που έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της σωματικής και ψυχικής του αντοχής.

Η αποστολή τους, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον περασμένο Μάιο, έχει μετατραπεί σε έναν ατέρμονο εφιάλτη εν μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, χωρίς κανείς να γνωρίζει πότε θα επιστρέψουν στην πατρίδα.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι οικογένειές τους βιώνουν τη δική τους αγωνία, περιμένοντας μια επίσημη απάντηση από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι πλέον μόνο το πότε θα γυρίσουν οι δικοί τους άνθρωποι, αλλά σε τι κατάσταση θα βρίσκονται όταν το κάνουν.

«Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»

Η πλέον ανησυχητική πτυχή της παρατεταμένης αποστολής αφορά την ψυχολογική κατάρρευση των ναυτικών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Navy Times και Stars and Stripes, έχουν καταγραφεί πολλαπλές αναφορές για μέλη του πληρώματος που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πηδώντας στη θάλασσα.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ναυτικός είδε συνάδελφό του έτοιμο να πηδήξει στο κενό. Αντέδρασε αστραπιαία, τον άρπαξε από τα χέρια και με τη βοήθεια άλλων τριών μελών τον τράβηξε πίσω στο κατάστρωμα.

Η Άναμπελ Λόμα, σύζυγος ναυτικού, αποκάλυψε ότι ο άνδρας της επιχείρησε να πέσει από το πλοίο μετά τις διαδοχικές παρατάσεις της αποστολής και πλέον βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Όπως εξομολογήθηκε, τρέμει στην ιδέα ότι ο σύζυγός της θα αποταχθεί, βλέποντας μια καριέρα 13 ετών να διαλύεται επειδή «λύγισε» από την αδιανόητη εξάντληση.

Σε μια φορτισμένη συνάντηση συγγενών στο Σαν Ντιέγκο, μια γυναίκα μοιράστηκε το ανατριχιαστικό μήνυμα που έλαβε από τον σύζυγό της, την ίδια κιόλας μέρα: «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο».

Το Πολεμικό Ναυτικό, αν και υποστηρίζει ότι αξιολογεί διαρκώς την ψυχολογική ετοιμότητα του πληρώματος παρέχοντας συμβούλους και ιατρικό προσωπικό, αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των περιστατικών αυτοτραυματισμού.

Εννέα μήνες στη θάλασσα, μόλις δύο ημέρες στη στεριά

Η πορεία του USS «Abraham Lincoln» θυμίζει οδύσσεια. Απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025, με αρχικό προορισμό τον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις το έστειλαν στη Μέση Ανατολή, εντάσσοντάς το στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι αριθμοί μαρτυρούν την εξάντληση. Οι ναυτικοί έχουν πατήσει στεριά μόλις για δύο ημέρες (σε σύντομες στάσεις σε Γκουάμ και Ομάν).

Το πλοίο παρέμεινε εν πλω για 208 συνεχόμενες ημέρες χωρίς καμία στάση σε λιμάνι, ένα νούμερο εξαιρετικά σπάνιο για τα σύγχρονα δεδομένα του αμερικανικού στόλου.

Τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης

Πέρα από την ψυχολογική πίεση, οι ναυτικοί καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες που υποβαθμίζονται συνεχώς. Οι καταγγελίες των οικογενειών συνθέτουν μια εικόνα εξαθλίωσης: Μούχλα στα ντους, σπασμένες τουαλέτες, πολυήμερη απουσία ζεστού νερού και πλυντήρια που παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες. Σοβαρές ελλείψεις σε σαπούνια και οδοντόκρεμες. Ουρές για ένα πιάτο φαγητό. Μαρτυρία μητέρας ανέφερε ότι το γεύμα του γιου της αποτελούνταν από μόλις δύο τορτίγιες και μισό φλιτζάνι ρύζι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τις πενιχρές μερίδες στο «Abraham Lincoln» και στο USS «Tripoli», το Ναυτικό είχε διαψεύσει τις ελλείψεις, ενώ ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε χαρακτηρίσει τις αναφορές ως «fake news».

«Η εμπιστοσύνη έχει καταστραφεί»

Σήμερα, η στάση του Ναυτικού έχει μερικώς αλλάξει. Αξιωματούχοι του 5ου Στόλου παραδέχονται πλέον τα προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις καθυστερήσεις στον ανεφοδιασμό τροφίμων και αλληλογραφίας, ρίχνοντας την ευθύνη στις δυσκολίες μεταφοράς υλικού από το Μπαχρέιν, λόγω των εμπόλεμων συνθηκών. Ωστόσο, διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες για φθορές στο κατάστρωμα πτήσεων, τονίζοντας ότι το πλοίο παραμένει πλήρως αξιόμαχο.

Για τις οικογένειες, όμως, οι εξηγήσεις αυτές δεν αρκούν. Σε πρόσφατες συναντήσεις (δια ζώσης στο Σαν Ντιέγκο και διαδικτυακά) με τη συμμετοχή του ασκούντος χρέη Υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο και του Αντιναυάρχου Τζόζεφ Κέιχιλ, οι συγγενείς ξέσπασαν. «Η εμπιστοσύνη έχει καταστραφεί», ειπώθηκε χαρακτηριστικά προς την ηγεσία, η οποία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το βαρύ τίμημα της παρατεταμένης ανάπτυξης.

Ο Χανγκ Κάο επιβεβαίωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS «Theodore Roosevelt» προετοιμάζεται για να αντικαταστήσει το «Lincoln». Το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, με το Ναυτικό να επικαλείται λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας». Μέχρι τότε, 5.000 άνθρωποι συνεχίζουν να πλέουν στο άγνωστο, με τις αντοχές τους να δοκιμάζονται καθημερινά.